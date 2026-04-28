El Sidral, entitat organitzadora de la Festa Major Infantil de Sant Joan, impulsa una nova etapa digital amb web, app i la campanya “Sou imprescindibles”
La iniciativa reforça la participació de les famílies i modernitza l’accés a la celebració amb noves eines i avantatges exclusius
Regió7
El Sidral, entitat organitzadora de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada, fa un pas endavant en la seva aposta per la innovació i la proximitat amb els infants i les seves famílies amb el llançament d’una nova pàgina web, fmisantjoancity.cat, una aplicació mòbil i la presentació de la campanya “Sou imprescindibles”, vinculada a la Festa Major Infantil.
La nova web d’El Sidral neix amb l’objectiu de millorar l’experiència dels usuaris, amb continguts actualitzats i una estructura clara i adaptada a tots els dispositius. Aquest espai digital esdevé un punt de trobada per a famílies, infants i entitats, i facilita l’accés a informació rellevant sobre activitats, serveis i novetats.
Paral·lelament, El Sidral presenta la seva nova app, una eina pensada per portar tota l’activitat a la butxaca. A través de l’aplicació, els usuaris podran consultar programacions, rebre notificacions en temps real i participar de manera més activa en les propostes que s’organitzen al llarg de la Festa Major Infantil.
A més, l’app incorporarà un espai privat destinat a totes aquelles persones que decideixin col·laborar amb la campanya “Sou imprescindibles”. En aquest entorn exclusiu, els membres disposaran del seu carnet digital i rebran propostes avantatjoses com a part de la iniciativa. Paral·lelament, també rebran físicament la caixa de la campanya, que inclourà diversos elements pensats per a moments especials de la Festa Major Infantil de Sant Joan City, exclusius per als participants adherits.
D’altra banda, l’aplicació inclourà un apartat de botiga obert a tothom, des d’on es podran adquirir, entre altres productes, tiquets d’entrepans i begudes del bar. Aquesta funcionalitat permetrà fer comandes i recollir-les directament, oferint una experiència més àgil i còmoda durant la festa.
La campanya “Sou imprescindibles” és una iniciativa de captació de col·laboracions econòmiques destinada a finançar la Festa Major Infantil. Les aportacions s’han estructurat en dos trams: 20 euros per a famílies sense fills o amb un fill, i 30 euros per a famílies amb dos o més fills. Aquests recursos es destinen íntegrament a fer possible la celebració de la festa.
Cal destacar que la Festa Major Infantil va comptar, l’any 2025, amb un pressupost superior als 60.000 euros. Aquest esforç col·lectiu va ser possible gràcies a la implicació d’institucions, empreses, AFA, comerços i persones sòcies, que van contribuir a fer realitat un esdeveniment clau per a la vida cultural i social de Sant Joan City.
En aquest context, la campanya vol reconèixer el paper fonamental de les famílies i reforçar el sentiment de pertinença i la participació activa en la Festa Major Infantil. Amb aquests nous projectes, El Sidral reafirma el seu compromís amb la comunitat, apostant per la innovació, la participació i la promoció de la cultura popular entre els més petits.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Necrològiques per al dilluns, 27 d'abril del 2026