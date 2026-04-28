Veïns de Sant Vicenç reclamen un acord entre les parts perquè Vallhonesta sigui del poble
Rebutgen el conveni de cessió d’ús de l’ermita i el cementiri entre el Bisbat i l’Ajuntament, amb retrets per haver deixat de banda el propietari històric de la finca
Enric Badia | Jordi Escudé
Els veïns de l’entorn de la zona de Vallhonesta han mostrat el seu disgust per la manca de solució sobre els drets de propietat de l’ermita de Sant Pere d’aquest indret de Sant Vicenç de Castellet, on el dia 1 de maig es tronarà a celebrar el tradicional aplec, després de 8 anys d’aturada pel conflicte entre l’Església (el bisbat de Vic) i el propietari. El bisbat es va adjudicar la propietat de l’espai religiós a partir d’una llei d’immatriculacions del govern espanyol quan n’era president José María Aznar.
Els veïns, abans de la celebració de l’aplec, han fet públic «el nostre desacord amb la situació actual de Sant Pere i volem reivindicar allò que sempre ha estat evident: és un símbol col·lectiu de Sant Vicenç de Castellet». I han retret al govern de Sant Vicenç (Junts) que s’hagi posat d’acord amb l’Església deixant de banda el propietari històric de l’espai, Joan Casajoana.
En un comunicat a què ha tingut accés Regió7, els veïns expliquen que «la família propietària de la finca de Serracanta [Casajoana] ha permès durant segles utilitzar i gaudir d’aquest espai per part del poble, reforçant-ne el caràcter comunitari» i afegeixen que «tanmateix, la immatriculació de l’ermita es va fer sense el seu coneixement, un fet greu que va iniciar un conflicte innecessari».
També recorden que el propietari estava disposat a cedir l’ús de l’església a l’Ajuntament de Sant Vicenç, però quan es va posar la proposta sobre la taula «l’Església la va rebutjar sense oferir cap alternativa». Els veïns consideren que l’actitud de l’Església «evidencia una manca de voluntat real de resoldre el problema de fons» i que es veu que la voluntat és de «mantenir la titularitat» d’aquest bé, encara que li hagi arribat a través d’un procés d’immatriculació.
D’altra banda, retreuen al govern municipal l’acord de cessió signat entre la part política i l’eclesiàstica. El municipi necessita tenir el patrimoni cedit per poder-hi intervenir, per fer el manteniment i, si fos el cas, millores. Però els veïns entenen que si la inversió és amb fons públics s’està traslladant el cost que és patrimoni privat a la ciutadania. Per ells «és injust» i «respon més a una posició de força que no pas al bé comú». Al mateix temps indiquen que la situació triada per l’Ajuntament «perpetua el conflicte i menysté la voluntat d’un poble que només reclama allò que sempre ha sentit com a seu».
Els veïns consideren que «la immatriculació de l’ermita no respon ni al sentiment ni a la realitat històrica de Vallhonesta». I demanen al govern municipal que treballi «per revertir aquesta situació i garantir que el conjunt sigui plenament del poble».
Els veïns volen «Vallhonesta per al poble» i recuperar «l’Aplec del Panellet tal com se celebrava des del segle XVII, com a expressió viva de la nostra història i identitat».
ERC, a l'oposició: «El conveni no resol res»
Per la seva banda, i en una línia molt similar a l’expressada pels veïns de la zona, ERC de Sant Vicenç de Castellet, a l’oposició en aquest Ajuntament, reitera les seves crítiques per la gestió que el govern de Junts està fent del conflicte, i la manera com es planteja l’aplec d’aquest divendres, «de forma unilateral».
Serà possible gràcies al conveni de cessió de l’ermita i el cementiri per part del Bisbat a l’Ajuntament que, per als republicans «no resol el problema», sinó que «caldria avançar cap a la cessió de la propietat perquè Vallhonesta sigui realment del poble». Si no és així, ERC entén que «es perpetua un model on el municipi assumeix responsabilitats i despeses d’una propietat privada, del Bisbat de Vic», tot recordant que «la va aconseguir amb una immatriculació il·legítima basant-se en una llei d’origen franquista».
ERC també mostra la seva «preocupació» per l’organització de l’aplec d’aquest divendres «sense un acord entre tots els actors implicats». En aquest sentit, diu que «no hi ha el consens ni la seguretat jurídica» per impulsar-lo en aquest entorn després de la petició formal per part del propietari històric de la finca «que qüestiona l’ús d’aquest espai sense consentiment exprés, i en reclama la paralització».
Per tot plegat, els republicans reclamen «diàleg» amb totes les parts per garantir «que el patrimoni sigui gestionat de manera pública, transparent i participada».
