El Casino de Valls de Torroella, a punt de reobrir després de la seva rehabilitació: "És un punt de trobada que fa que el poble estigui unit"
El desembre de 2024, l’Ajuntament va adquirir l’edifici, que havia funcionat com a bar restaurant fins després de la pandèmia, quan va abaixar la persiana
Després d'uns mesos d'obres per posar-lo al dia, la Diputació està redactant el plec de clàusules per treure la gestió del negoci a concurs
Valls de Torroella, a Sant Mateu de Bages, afronta el tram final de la rehabilitació del Casino de l’antiga colònia industrial, de titularitat municipal des del desembre de 2024. Es tracta d’un edifici que històricament havia funcionat com a bar restaurant, però que va abaixar la persiana arran de la pandèmia de la Covid-19, deixant el nucli més poblat de la localitat sense el seu principal espai de referència. Després de més d’un any d’obres, l’equipament està pràcticament enllestit i a punt per reobrir les portes. En aquest context, la Diputació de Barcelona està redactant el plec de clàusules que permetrà treure’n la gestió a concurs públic.
“La rehabilitació està acabada; ara només queden els detalls finals”, assenyala Jordi Borràs, alcalde de Sant Mateu de Bages. Atès que l’espai ja està condicionat i llest per entrar en funcionament, l’ens supramunicipal ja treballa en la redacció del document que regirà el concurs per a la gestió del servei.
Els treballs de rehabilitació i millora s’han dut a terme entre el desembre de 2024 i aquest febrer. Les actuacions han consistit principalment en la substitució dels tancaments, que eren “molt antics i, per tant, poc eficients”; la instal·lació d’un sistema de climatització; millores puntuals a la cuina, la zona de barra i els lavabos, i la pintura general de l’espai, tot preservant-ne l’estètica original.
Un punt de referència
El Casino era un dels espais de referència al nucli de Valls, el més poblat del municipi. Per la seva funció de “local social”, tal com el defineix el batlle, el consistori va decidir adquirir-lo i posar-lo al dia per tornar-lo a obrir. “És un punt de trobada que fa que el poble estigui unit i que la gent es trobi”, afegeix Borràs, que admet que, després del tancament, “aquest sentiment es va perdre una mica”.
A més del seu valor social, es tracta també d’un “local singular pel seu valor patrimonial”. Per tot plegat, l’adquisició per part de l’Ajuntament és “molt important per la funció social que té i per la vàlua de l’edifici”. Actualment, a Valls només hi ha una fleca, una farmàcia i una botiga de queviures i, durant els mesos d’estiu, el bar de la piscina municipal.
La millora del Casino ja és visible des de l’exterior, amb una façana renovada i polida. Després de mesos d’obres, el veïnat espera amb ganes la reobertura: “La gent està contenta i impacient”, explica l’alcalde. Tot i això, remarca que l’espera ha estat necessària, perquè “és més important que tot funcioni i estigui ben condicionat abans que obrir de pressa”.
Ara, amb el concurs de gestió pendent de publicació, el consistori té constància que “hi ha persones interessades”. Amb tot, una de les prioritats és que el futur adjudicatari mantingui la filosofia municipal: que el Casino continuï sent un espai de trobada, un autèntic local social, amb un horari ampli i obert al conjunt del poble.
