Es constitueix la Taula de voluntariat del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per contribuir a la seva conservació

És oberta a la participació d'entitats que s'hi vulguin adherir aportant projectes i recursos humans i tècnics

Voluntaris treballant en tasques de neteja al Parc

Voluntaris treballant en tasques de neteja al Parc / Diputació de Barcelona

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha constituït una Taula de voluntariat orientada a la seva preservació. La proposta es concep com un espai viu i flexible, obert a la participació d’aquelles entitats que disposin de projectes, recursos humans o capacitat tècnica per contribuir a la conservació del Parc. L’objectiu és afavorir sinergies, compartir necessitats i sumar esforços entre entitats i administració per impulsar i coordinar iniciatives relacionades amb la conservació del patrimoni natural i cultural del Parc.

En aquesta primera trobada, d'aquest mes d'abril, hi van participar set entitats: l’ADF El Pinyó, el Servei Rural i Ambiental (SERNA), la Societat Catalana d’Herpetologia, el Centre Excursionista de Rellinars, l’ADF de Rellinars, Espai Geogràfic i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Totes elles desenvolupen actuacions diverses al territori, vinculades a la prevenció d’incendis, el seguiment de fauna, la conservació de punts d’aigua i fonts, la recuperació del patrimoni cultural o la gestió d’espècies invasores.

La directora del Parc Natural, Sònia Llobet, va emmarcar la creació de la Taula en el Pla Marc d’Educació Ambiental i Voluntariat de la Xarxa de Parcs Naturals, que promou la creació d’aquests espais estables als parcs. Aquesta aposta dona resposta també a la Llei 25/2015 de voluntariat i foment de l’associacionisme, que estableix que el voluntariat s’ha de canalitzar a través d’entitats sense ànim de lucre, i no directament des de les administracions.

Un espai per compartir projectes i recursos

Durant la trobada es van presentar diferents iniciatives susceptibles de comptar amb voluntariat, així com possibles línies de col·laboració entre entitats. La Taula també servirà com a punt de referència per orientar les persones interessades a fer voluntariat, que seran adreçades a les entitats segons els seus interessos i disponibilitat.

Per la seva banda, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la Xarxa de Parcs Naturals es comprometen a donar difusió als projectes i a les entitats de la Taula, mitjançant els seus canals habituals, així com a facilitar eines de coordinació i comunicació, com ara espais digitals compartits.

Es constitueix la Taula de voluntariat del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per contribuir a la seva conservació

Es constitueix la Taula de voluntariat del Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per contribuir a la seva conservació

