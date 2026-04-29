Una dona i una nena demanen ajuda mentre se'ls crema el menjador del pis al Pont de Vilomara

Les flames no van arribar a afectar a la resta d'habitatges de l'edifici

Els Bombers s'han activat amb 4 dotacions / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

S'ha incendiat el menjador d'un pis del Pont de Vilomara aquest dimecres a la nit. El succés ha tingut lloc a les 21.02 hores al carrer de Sant Pere Regalat, on els veïns han trucat a emergències en veure el fum sortint de l'habitatge i sentir una dona i una nena demanant ajuda.

El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat quatre dotacions que, en arribar, s'han trobat amb les flames ja extingides, que els inquilins ja eren fora i dins només hi quedaven els gats. Per tant, després de tallar el gas a l'edifici i rescatar els animals, només han fet una revisió del pis i altres que podrien haver estat afectats, i prop de 2/4 de 10 de la nit han ventilat el domicili.

Els danys causats per l'incendi s'han concentrat al menjador del domicili i no han arribat a altres habitatges. Segons han informat els serveis d'emergències, els inquilins no han resultat ferits i l'Ajuntament els ha ofert reallotjament.

Tracking Pixel Contents