Famílies i la comunitat educativa de Sallent demanen reobrir una aula de la llar d'infants per atendre sis infants sense plaça
L’Ajuntament, l’AFA i la llar d’infants denuncien la manca de recursos malgrat disposar d’espai i comptar amb la petició formal dels Serveis Territorials d’Educació
El Departament d’Educació ha rebutjat inicialment la sol·licitud per motius pressupostaris, tot i que assegura estar treballant per trobar una solució
Regió7
L’Ajuntament de Sallent, la Llar d’Infants l’Esquitx i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) denuncien la negativa dels Serveis Centrals d’Educació a reobrir una nova aula d’I0 al municipi. Actualment, el centre registra una demanda acreditada de sis infants que necessiten escolarització immediata, entre els quals hi ha casos de vulnerabilitat detectats pels serveis socials i de pediatria. Tot i que la llar d’infants disposa de l’espai físic preparat i que els Serveis Territorials d’Educació han sol·licitat la reobertura de la línia als Serveis Centrals, la resposta oficial del Departament ha estat denegar la dotació d’una educadora de suport al·legant “motius pressupostaris”. Fonts d’Educació han assegurat a Regió7 que s’està treballant per trobar una solució com més aviat millor.
Segons indiquen les tres parts signants, en la seva comunicació el Departament d’Educació suggereix que el centre valori l’admissió d’aquests nous alumnes amb els recursos humans actuals. Tant la direcció de l’Esquitx com la comunitat educativa consideren aquesta opció inviable: “No podem sobrecarregar l’equip incrementant el nombre d’infants i les ràtios per sobre del que estableix la normativa i del que és pedagògicament recomanable. Parlem d’infants molt petits i la seva seguretat és la nostra prioritat absoluta”.
En aquest sentit, l’AFA de la Llar d’Infants l’Esquitx es mostra especialment crítica amb la postura de l’Administració: “Considerem una manca de respecte que s’al·legui falta de pressupost per a una partida tan reduïda com són dos mesos d’una educadora. Però el més greu és que, amb aquesta resposta, el Departament ens està instant implícitament a incomplir la normativa de ràtios vigent. Es trasllada al centre la responsabilitat d’assumir una situació que comprometria la legalitat i, sobretot, la cura i la seguretat dels nostres fills i filles”.
Segons recull el comunicat conjunt del consistori, l’AFA i la llar d’infants, la reobertura d’una nova línia no és una petició arbitrària, sinó una mesura necessària per garantir que cada infant rebi l’atenció i el seguiment adequats a la seva etapa de desenvolupament, sense posar en risc l’equilibri pedagògic del centre ni el dret de les famílies a una conciliació real. Aquest és un valor sovint reivindicat des de les institucions, però que a la pràctica queda desprotegit sense una oferta pública suficient i de qualitat, fet que obliga moltes famílies a recórrer a centres privats per cobrir les seves necessitats laborals i familiars.
Per la seva banda, fonts del Departament d’Educació han indicat a aquest diari que, davant aquesta situació, s’han iniciat contactes i gestions internes per analitzar el cas i valorar possibles alternatives. En aquest sentit, asseguren que s’està treballant per donar-hi resposta i trobar una solució en el termini més breu possible.
Un impacte "enorme"
Les entitats signants consideren que l’argument econòmic utilitzat per l’Administració no respon a la realitat de la necessitat social existent. Des de Sallent es recorda que, en el passat, el centre va actuar amb plena lleialtat institucional reduint línies quan la demanda va disminuir. “Costa d’entendre que una qüestió estrictament pressupostària s’anteposi a un dret tan fonamental com és l’atenció a la primera infància, especialment quan el recurs necessari —el cost de dos mesos d’una educadora— és ínfim en comparació amb el pressupost global del Departament, mentre que l’impacte social per a aquestes sis famílies és enorme”, apunten les parts afectades.
La decisió de la Generalitat, afegeixen, no només ignora una demanda real, sinó que aboca les famílies a situacions de greuge comparatiu i desprotecció. Per tot plegat, la Llar d’Infants l’Esquitx, l’AFA i l’Ajuntament de Sallent sol·liciten formalment la revisió d’aquesta decisió amb l’objectiu de garantir una atenció digna i segura a tots els infants del municipi.
