Navàs planeja l’extensió del parc de l’Estació cap un nou sector amb zona verda i equipaments
L’àmbit de l’antiga serradora de Cal Barrera, que ara és un descampat, inclou la construcció d’un centenar d’habitatges, i s’haurà de desenvolupar abans del 2032
Navàs preveu convertir una part del solar que ocupava l’antiga serradora de Cal Barrera en una extensió del parc de l’Estació, que té a tocar, aprofitant l’espai de zona verda i d’equipaments de què disposarà el municipi amb el futur desenvolupament del sector, que també reserva espai per a una promoció privada d’habitatges, i que haurà de començar en un termini màxim de sis anys.
El solar de Cal Barrera ocupa una superfície de gairebé 7.000 m2, i se situa en el quadrant format pel passeig de Gaià, al nord; la carretera de Berga, a l’oest; el carrer Verge de Montserrat, a la part sud i més propera al parc de l’Estació; i el carrer Pau Duarri, a l’est. En aquest àmbit, vinculat a un Pla de Millora Urbana, es preveu la construcció d’un centenar d’habitatges, dels quals cap a un 40 % hauran de ser de protecció oficial, que ocuparan més de la meitat del solar, i la part restant, la més propera a la parada d’autobusos i al parc de l’Estació, es destinarà a zona verda, amb uns 2.000 m2, i a equipaments, amb uns 700 m2 més.
L’Ajuntament vol començar a estudiar com transformar aquests nous espais i quins usos se’ls podria donar, aprofitant una subvenció de 50.000 euros de la Diputació de Barcelona que permetin finançar part del cost de la redacció d’un avantprojecte. La Fira de Primavera, de fa uns dies, va servir de base per començar a recollir idees, i també es compta amb la participació dels instituts del poble. Tot plegat, haurà de definir quins equipaments hi podrien anar, i si es reserven «espais per a autocaravanes, de socialització canina, o per a un parc infantil...», apunta l’alcalde, Jaume Casals, que també defensa la necessitat de vincular aquest espai a la història del municipi «per recordar que per allà hi passava el tren, que hi ha elements protegits com la muralla de la via, o que hi havia hagut la serradora de Cal Barrera, una de les dues que hi havia al poble». Tot plegat, són exemples de possibles propostes, i deixa clar que el que ara es recull són només idees inicials «en un procés obert i en construcció per donar lloc a un avantprojecte, i no pas al projecte executiu final».
Definint els «Parcs de futur»
Les propostes de disseny per transformar el solar de Cal Barrera formen part d’un pla més ampli de regeneració d’espais urbans del municipi que estan buits o infrautilitzats.
Es tracta del projecte «Projectem parcs de futur», abanderat pel sector de Cal Barrera, però que també preveu actuacions a l’entorn del pavelló esportiu municipal i al parc de l’Estació. En el primer cas, l’Ajuntament està a punt d’aprovar una proposta que preveu la plantació d’arbres i una endreça de l’entorn del pavelló que inclou una part de paviment.
Pel que fa al parc de l’Estació, es preveuen «millores sostenibles» que resolguin els problemes de drenatge que hi ha actualment, en part derivats del tipus de vegetació que es va plantar en el seu dia, explica l’alcalde. Això implica la substitució d’algunes plantes per altres d’autòctones, i un nou sistema de drenatge i canalització per facilitar la circulació de l’aigua i el rec d’aquestes plantes de forma natural, evitant els tolls on actualment s’acumula l’aigua de pluja.
