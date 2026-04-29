Professionals dels CAP de la Catalunya central es formen sobre l’aparell locomotor amb sessions pràctiques
El programa, impulsat per l'ICS i Althaia, ja porta tres edicions, i ha arribat a una vuitantena de membres dels equips de primària dels àmbits de la medicina i la fisioteràpia
Regió7
L’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i Althaia han posat en marxa un taller pràctic sobre l’aparell locomotor adreçat a professionals de medicina i fisioteràpia dels equips d’atenció primària del Bages, Moianès i Calaf, amb l’objectiu de millorar l’abordatge de les patologies musculoesquelètiques i la coordinació amb l’àmbit hospitalari.
La iniciativa, pionera al territori, s’ha dissenyat conjuntament amb especialistes dels serveis de traumatologia, rehabilitació i reumatologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, fet que permet unificar criteris clínics i reforçar la continuïtat assistencial entre nivells. És el primer cop que s’impulsa a la Catalunya Central una formació pràctica d’aquest tipus, ideada conjuntament entre un hospital i l’atenció primària.
Un dels principals valors del taller és la difusió dels protocols consensuats entre primària i hospital en patologies de genoll, espatlla, raquis i extremitats superiors. Aquests protocols faciliten una millor orientació diagnòstica i contribueixen a optimitzar les derivacions, evitant demores innecessàries i millorant l’experiència del pacient.
Millora de les derivacions i la seguretat dels pacients
La formació s’estructura en format de taller, amb un mínim contingut teòric basat en l’exposició de casos clínics reals i una part pràctica d’exploració física. Aquest enfocament permet als professionals adquirir habilitats per a l’exploració del genoll, l’espatlla, el raquis i les extremitats superiors. L’aparell locomotor, format per ossos, músculs i articulacions, és el responsable del moviment i del suport del cos, i concentra una part important de les consultes que es fan a l’atenció primària. Així mateix, el taller facilita el coneixement dels circuits i criteris establerts amb l’hospital de referència.
En les tres edicions realitzades fins ara, el curs ha format prop de 80 professionals i ha rebut una valoració molt positiva per part dels i les participants, fet que consolida la iniciativa com una aposta d’èxit en l’àmbit de la formació continuada.
Aquesta acció reforça el treball en xarxa entre els diferents nivells assistencials i posa el focus en la qualitat i la seguretat de l’atenció, amb l’objectiu final de millorar la resposta del sistema de salut a les necessitats de les persones amb patologies de l’aparell locomotor.
