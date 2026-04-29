Sant Fruitós organitza una caminada divulgativa per donar a conèixer el riu d'Or als veïns
La jornada "Llegim el riu" es farà el dimarts 5 de maig, i és oberta a tothom
Regió7
Amb l'objectiu d'afavorir el coneixement del riu d'Or i fomentar la col·laboració ciutadana per tal de protegir-lo, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat per al dimarts, 5 de maig, l'activitat "Llegim el riu", oberta a tothom, i que consistirà en una visita al riu per poder-ne conèixer amb profunditat les característiques ambientals, ecològiques i socials. El punt de trobada serà a 2/4 de 6 de la tarda a la biblioteca municipal, i cal inscripció prèvia enviant un correu electrònic a b.st.fruitos@diba.cat, indicant nom, edat, telèfon i correu electrònic.
El riu d’Or és un afluent del Llobregat que travessa els termes de Sant Fruitós de Bages i Santpedor. Es tracta d’un curs fluvial amb aigua durant bona part de l’any, amb zones de basses que actuen com a reservori de biodiversitat, acollint microinvertebrats, macroinvertebrats, amfibis, ocells i mamífers. Tot i el seu valor ecològic, el riu presenta diverses pressions derivades de l’activitat humana, especialment a la conca del Llobregat, com ara abocaments d’aigües residuals, extraccions d’aigua, alteracions hidrològiques, presència d’espècies invasores o impactes de l’activitat minera.
El projecte "Llegim el riu” promou la participació activa de la ciutadania en l’anàlisi i observació dels rius, contribuint a la recollida de dades i a la sensibilització ambiental. Està impulsat i coordinat per la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb la participació d’una quinzena de municipis de la conca del Llobregat.
