El claustre de l’institut Castellet de Sant Vicenç se suma a les accions per reclamar millores

Entre les mesures decidides, no es realitzaran tallers, sortides, colònies en cap dels nivells educatius i es deixaran de fer activitats fora de l’horari lectiu

Professors del claustre de l'INS Castellet, amb una pancarta reivindicativa / ARXIU PARTICULAR

Sant Vicenç de Castellet

Després d’un claustre extraordinari convocat aquesta setmana, la gran majoria del professorat de l’INS Castellet de Sant Vicenç ha votat a favor d’unir-se a les mesures de mobilització proposades pels principals sindicats d’educació, a fi de respondre de forma crítica al que qualifiquen de «manca de personal i de recursos als centres, les ràtios elevades a les aules, l’increment de la càrrega burocràtica i lectiva o la pèrdua de poder adquisitiu».

Entre les mesures preses, mentre no s’arribi a un acord amb el Departament d’Educació, s’ha determinat que no es realitzaran tallers, sortides, colònies en cap dels nivells educatius, amb l’excepció d’aquells vinculats amb el programa Erasmus+ i les sortides del Batxillerat artístic i escènic, «atès que estan vinculades al currículum i no es poden desenvolupar amb condicions dins del centre». En el mateix sentit, també es deixaran de fer activitats fora de l’horari lectiu; és a dir, actes de graduació, portes obertes, celebracions o activitats de fi de curs. D’altra banda, es va aprovar que no es tutoritzaran estudiants en pràctiques de grau o màster de formació del professorat, «atesa la càrrega lectiva i burocràtica que comporta».

Una de les primeres mesures que les famílies notaran serà amb el butlletí de notes; ja en les avaluacions del tercer trimestre i a les finals, es va aprovar no incloure cap comentari qualitatiu a cap matèria i s’afegirà un únic comentari general exposant els motius de la decisió, que en cap cas implica una mala praxi en la qualificació de l’alumnat.

Finalment, el claustre va aprovar adherir-se al manifest ‘Prou TDR, per la igualtat de condicions i la dignitat docent’, el qual exigeix al Departament d’Ensenyament l’eliminació de l’obligatorietat del Treball de Recerca, amb la finalitat d’equiparar les condicions d’accés a la universitat de l’alumnat de Catalunya amb la resta de territoris de l’estat.

