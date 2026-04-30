Crema vegetació al barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar
Dues dotacions de Bombers s'hi han desplaçat i en apagar les flames han remullat la zona
Manresa
Un incendi de vegetació crema a l'entrada del barri de la Bauma de Castellbell i el Vilar. El succés ha tingut lloc prop de 2/4 de 9 del capvespre, al carrer Bauma, on està situada l'agrobotiga Agrobauma. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, el causant ha estat el borrissol que desprenen els pollancres ara a la primavera, que és altament inflamable i volàtil.
Les flames han cremat uns 40 metres quadrats abans de l'arribada de les dues dotacions del cos d'emergències. En arribar, el foc ja havia perdut força i en uns 40 minuts un dels dos vehicles desplaçats ja havia tornat a parc mentre l'altre acabava de remullar la zona per a evitar que revifés.
