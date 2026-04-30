Els municipis es mostren sorpresos per un decret que permet allargar concessions de bus interurbà
El govern ha aprovat un govern que permet a les empreses allargar concessions sis anys més del previst, del 2028 al 2034
Glòria Ayuso
L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha mostrat la seva sorpresa per l’aprovació, dimarts passat, del decret llei que dona continuïtat a les concessions del bus interurbà fins al 2034. L’associació, que representa 137 ajuntaments i set consells comarcals, ha estat treballant els darrers mesos amb la Generalitat en l’elaboració d’un nou mapa de transport per respondre a les necessitats dels municipis amb l’objectiu d’iniciar els tràmits per a nous concursos el 2028. No obstant això, ha vist com el Govern ha optat per mantenir les concessions actuals durant sis anys més, per la qual cosa tem “una dilació en la resposta a unes necessitats de mobilitat que ja avui són urgents i inajornables”.
La mesura del Govern ha provocat malestar en molts ajuntaments, que s’havien implicat en el disseny d’una solució per atendre la demanda de transport de la població. L’associació ha celebrat aquest divendres el seu consell executiu, que ja tenia programat, per tractar aquesta nova situació.
L’entitat, que ha mostrat la seva disposició a continuar treballant amb el Govern, reclama més informació sobre què implicarà el decret llei, tenint en compte que “hi ha municipis que depenen completament d’aquest transport interurbà”. En aquest sentit, trasllada a l’administració la pregunta de si la continuïtat de les actuals operadores del servei permetrà atendre les deficiències que havien detectat o si, amb el manteniment de les concessions, es continuarà de la mateixa manera.
Per al representant de l’administració local, “hi ha situacions que requereixen una atenció immediata”. Per això, també ha reclamat conèixer els detalls del nou pla de xoc que el Govern va aprovar el mateix dimarts per reforçar aquest any les línies amb més demanda.
“Durant aquest temps hem estat traslladant quines són les necessitats”, expliquen des de l’AMTU, entitat que assenyala que els principals afectats per la qualitat del servei són els municipis, per la qual cosa demana més informació i ser tinguda en compte, conèixer què implica aquest gir de guió i continuar sent part activa amb les seves propostes.
Propers al problema
Per a l’AMTU, els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, són els qui més coneixen la situació sobre el terreny i les necessitats actuals del sistema de transport públic per carretera. Entre aquestes necessitats cita “els dèficits de cobertura territorial amb xarxes que no cobreixen les necessitats de mobilitat actuals, desconnexions entre municipis, freqüències insuficients i una manca d’adaptació a les noves dinàmiques de mobilitat”.
L’entitat assenyala que “aquestes problemàtiques impacten directament en la qualitat de vida de les persones, en l’equitat territorial i en la competitivitat econòmica del país”. Amb això, “posposar la planificació estructural que ha de donar resposta a aquests reptes pot implicar el retard de situacions que, en molts casos, ja són insostenibles”.
Poc després de fer pública la seva posició, el Govern ha anunciat que presentarà dilluns els detalls del pla de xoc per atendre de manera urgent la demanda a les línies més saturades.
