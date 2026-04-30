La Festa del Panellet porta fira i activitats diverses a Castellgalí, diumenge
Dissabte tindrà lloc la vuitena edició de la trobada de bèsties de foc, amb figures de diferents punts de Catalunya
Castellgalí celebra aquest cap de setmana la seva festa gran, bastida al voltant d’una tradició secular: la del repartiment del panet beneït. Serà especialment diumenge, 3 de maig, quan la població s’omplirà d’activitat, especialment concentrada al nucli antic, escenari d’un certamen firal des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia.
La Festa del Panellet tindrà el punt culminant a les 2 del migdia, moment en el qual es farà la distribució del panet i, pràcticament, es posarà el punt final a la celebració, que tindrà un llarg seguit de propostes lúdiques i culturals. En el marc de la fira hi haurà mercat de productes alimentaris i artesans i d’arts i oficis de pagès. Es complementaran amb diverses exposicions. Una d’escultors, una altra d’obres del fons del museu de Castellgalí i una del concurs de dibuix, a més d’una mostra de tractors i maquinària agrícola. Tot plegat es completarà amb jocs gegants i una tirolina i rocòdrom que, igualment, estaran instal·lats al llarg de la matinal de diumenge.
En l’apartat més tradicional, a les 11 tindrà lloc la missa dominical i, en acabat, la plaça de Catalunya serà l’escenari dels balls tradicionals, que aniran a càrrec de l’Esbart Som Riu d’Or, el grup Els cascavells d’en gall, els alumnes de l’escola Sant Miquel, els nans de Castellgalí i la cobla de Terrassa.
Prèviament, dissabte es farà un torneig de tenis taula i a la tarda, a partir de les 7, tindrà lloc la vuitena edició de la trobada de bèsties de foc. A més de Dracgall de Castellgalí, enguany hi participaran l’Entxuscat de Molins de Rei; el Drac Baró de Nou Barris de Barcelona; el Drac Espurna de Calafell; la Puput d’Alcarràs i els Resistents de Castellbell i el Vilar.
