Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta pluges Catalunya centralNou festival CaminsFira de l'OcupacióGran apagadaRecollida llentiscleDia de les EsquadresConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

La línia de Renfe del Bages recuperarà dimarts el servei total de trens

Des de final de gener, els usuaris han hagut d’utilitzar un servei alternatiu entre Manresa i Terrassa que combinava una oferta de busos i una de tren llançadora

Treballs de reparació i fixació de talussos a l'estació de Castellbell i el Vilar

David Bricollé

Manresa/Rubí

Renfe podrà restablir, finalment, el servei de trens normal de la línia del Bages (R4) el pròxim dimarts 5 de maig. Així ho ha anunciat aquest dijous la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en el decurs d’una visita a les obres al túnel ferroviari de Rubí, juntament amb el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano.

«Entre dilluns i dimarts vinents fem un pas més en la recuperació progressiva del servei», ha destacat Paneque, i en aquest sentit ha concretat que a partir de dimarts que ve es tornarà a fer el recorregut complet entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Cal recordar que aquesta línia estava afectada i alterada, sobretot en el tram del Bages, des de final del mes de gener passat. La detecció, arran de l’accident de Gelida, de diferents punts perillosos o sensibles, ha obligat durant tot aquest temps a fer-hi obres de consolidació i a limitar-ne la velocitat, motiu pel qual s’ha hagut de quedar al llarg de gairebé tres mesos i mig sense el servei de trens habitual. Com a alternativa, durant aquest temps hi ha hagut habilitat un servei de busos i també un tren llançadora que cobreixen el recorregut entre Manresa i Terrassa, on cal fer transbordament.

«Rodalies avança en la recuperació. Els trams es van restablint mentre invertim per actualitzar la infraestructura i tenir unes Rodalies dignes per a Catalunya», ha afirmat la consellera. Fent un balanç de les millores executades, Paneque ha assegurat que «el pla de contingència realitzat durant aquests mesos ha tingut com a prioritat principal recuperar el servei amb seguretat pels treballadors i els usuaris».

D’aquesta manera, ha explicat, «la setmana vinent el servei ferroviari torna pràcticament al nivell programat d’abans de la tempesta Harry, que, sumat a la falta d’inversions que hauria d’haver tingut durant dècades, havia arribat a una situació límit».

Per altra banda, la consellera ha assenyalat que «encara es mantindran algunes actuacions puntualíssimes per poder continuar treballant a un ritme més elevat en les millores pendents». Aquest és el cas del tram entre Mora la Nova i Riba-roja d’Ebre, l’àmbit de Ripoll i Puigcerdà i el de les obres del Garraf. Pel que fa a les obres que afecten la línia R3 (la de la Cerdanya), ha informat que «s’estan abordant de manera conjunta per no haver d’interrompre el servei més vegades de les imprescindibles. Es manté el PAT per garantir la mobilitat dels usuaris».

«Estem al costat dels usuaris i usuàries i, per aquest motiu, mantenim la gratuïtat del servei fins dissabte 9 de maig, quan es recuperarà el sistema habitual de pagament», ha anunciat la consellera. En aquesta línia, Paneque ha subratllat que «les dades actuals indiquen que els usuaris van recuperant la confiança en el servei: respecte al mes de gener, ja hem recobrat el 90% de la demanda».

Avanç dels treballs i reforç de les inversions

«Aquests darrers mesos hem treballat en inspeccions intensives, reparacions urgents i mesures preventives en talussos, túnels, trinxeres i punts sensibles de la xarxa. D’entre les inspeccions s’hi ha realitzat un total de 690 inspeccions tècniques detallades», ha assegurat Sílvia Paneque.

Segons ha informat durant la roda de premsa, més de cinquanta tècnics dedicats a inspeccions i uns 400 tècnics i operaris que han treballat en les reparacions han estat mobilitzats durant aquests mesos. «Els talussos i les trinxeres han estat una de les causes principals de les limitacions i interrupcions de serveis. En total, hi ha hagut 31 actuacions d’emergència», ha destacat.

Des del 20 de gener, s’han estabilitzat 65 trinxeres així com s’han reforçat els treballs de desbrossament, drenatge, col·locació de malles, geomalles, bolons i reforços estructurals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La línia de Renfe del Bages recuperarà dimarts el servei total de trens

