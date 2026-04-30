El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull diumenge una matinal d'activitats familiars
L’espai natural acollirà una jornada gratuïta i festiva amb jocs tradicionals, tallers sensorials, contes, i una ruta teatralitzada inclusiva
Regió7
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac celebrarà aquest diumenge, 3 de maig, la 35a edició de la Matinal al parc, un dels actes centrals del programa Viu el Parc, impulsat per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
L’activitat, d’accés gratuït, tindrà lloc de 10.30 h a 13.30 h a la Casa Nova de l'Obac, al terme de Vacarisses i oferirà un ampli ventall de tallers, jocs, espectacles i propostes participatives per descobrir el parc d'una manera lúdica i participativa.
Al llarg del matí, els assistents podran gaudir de diferents espais dinamitzats pel col·lectiu Burro dels Jocs. D'una banda, s'hi trobaran els Jocs embobinats, una selecció de propostes tradicionals en gran format que conviden a compartir estones en família tot recuperant les formes de lleure popular. De l'altra, l'espai sensorial permetrà als infants i les seves famílies experimentar amb elements naturals a través dels sentits, en una proposta pensada per estimular la curiositat i el contacte amb l'entorn.
La programació inclourà també contes per als més petits, a càrrec de Susagna Navó a partir de les 11.30 h, així com una ruta teatralitzada inclusiva, "Emboscada, un viatge pels sentits", a les 12 h, que comptarà amb interpretació en llengua de signes catalana (LSC). Aquesta activitat, amb places limitades, requereix reserva prèvia i s'iniciarà a l'itinerari adaptat de l'Obac Vell.
La jornada es clourà a les 12.30 h amb un espectacle d'animació musical per a totes les edats, conduït per Moi Aznar, que posarà el punt final a un matí pensat per apropar el coneixement del medi natural a petits i grans des d'una perspectiva vivencial.
Més de 30 anys de Viu el parc
Des del 1992, el programa Viu el parc acosta la cultura i el lleure als espais naturals. Organitzat per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, abasta deu dels catorze espais de la Xarxa de Parcs Naturals.
Des que es va iniciar, precisament, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, ha esdevingut una referència de les activitats culturals que es duen a terme als parcs naturals. Inclou propostes artístiques, literàries, educatives i de divulgació del patrimoni natural i cultural, tant a l'interior del parc com als municipis que en formen part.
