Sant Fruitós promou diverses actuacions de millora de la via pública
El paquet d’intervencions inclou el barri de la Rosaleda i la construcció d’un pas elevat a l’avinguda Jaume I
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages executarà pròximament un paquet d’actuacions destinat a millorar la via pública. Aquest conjunt d’intervencions inclou dues actuacions de millora al barri de la Rosaleda i la construcció d’un nou pas de vianants elevat al carrer Jaume I.
La primera de les actuacions són els treballs de condicionament del pas de servei del carrer Galileo amb carrer del Mig, a la Rosaleda. Les obres inclouen la pavimentació del vial, la instal·lació de drenatge i l’obra civil per la futura instal·lació d’enllumenat. Fonts municipals destaquen que aquesta intervenció dona continuïtat a les millores ja realitzades en exercicis anteriors en dos vials del carrer de Mercè Rodoreda i del carrer dels Roures, i permetrà dotar el barri de més accessibilitat, seguretat i comoditat per als veïns i veïnes.
En segon lloc, es durà a terme la pavimentació d’un nou tram del passeig lateral de la carretera N-141c, també al barri de la Rosaleda, que transcorre en paral·lel a la carretera de Vic. Els treballs consistiran principalment en la millora de l’accessibilitat mitjançant la pavimentació amb formigó.
Finalment, es construirà un nou pas de vianants elevat al carrer Jaume I, a l’altura del carrer Sant Maurici, per tal de pacificar del trànsit, reduint la velocitat dels vehicles, alhora que millorarà l’accessibilitat i la seguretat dels vianants. En aquest punt, també es retiraran les bandes reductores de velocitat de plàstic actuals, que es troben en mal estat pel pas del temps. És previst que aquestes actuacions s’executin en els pròxims dos mesos.
