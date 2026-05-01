Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé

La fiscalia l’acusa de cobrar-li de més cada vegada amb la targeta fins a obtenir un benefici de prop de 7.000 euros

Quan l'home donava la targeta de crèdit, la propietària del local li cobrava molts més diners del compte / Pixabay / Gerd Altmann

Eduard Font Badia

Manresa

L’Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts a una dona que de març a setembre de 2023 hauria estafat prop de 7.000 euros a un home cobrant-li de més els esmorzars.

Segons l’escrit d’acusacions de fiscalia, un home, de 79 anys en el moment dels fets i que tenia cataractes, anava cada dia a esmorzar a una cafeteria - pastisseria de Sant Fruitós de Bages. Com que l’home no s’hi veia bé, i a causa de la confiança adquirida amb la persona que li servia l’esmorzar, la propietària del local, li va donar la targeta i el número PIN, perquè ho fes tot ella i cobrés amb el TPV.

Però a partir del 30 de juny de 2023 i fins al 30 de setembre del mateix any, la dona va inflar cada dia en més de 100 euros el compte dels esmorzars, cada dia, fins a obtenir un benefici de 6.986,09 euros que va incorporar al seu patrimoni.

La fiscalia considera que tot plegat constitueix un delicte d’estafa amb l’agreujant d’abús de superioritat, i demana per a l’acusada una pena de dos anys i tres mesos de presó i una indemnització de 6.986,09 euros per a la víctima. El judici serà aquest dimarts a la secció 7a de l'Audiència de Barcelona.

