Detenen a Sant Vicenç de Castellet el conductor d'una motocicleta que fugia dels Mossos

El conductor va entrar al poble a tota velocitat i va ser detingut quan intentava amagar-se a un aparcament

La moto aturada a Sant Vicenç, en una imatge difosa per la Policia Local / Policia Local de Sant Vicenç de Castellet

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Sant Vicenç de Castellet i els Mossos d'Esquadra van detenir un motorista que venia des de la C-55 fugint dels Mossos.

Els fets van passar dimecres, dia 29 d'abril, vora un quart de dotze del matí. Una moto va esquivar i fugir d'un indicatiu de trànsit dels Mossos que li havia donat l'ordre d'aturar-se. En escapar, va començar una persecució i la policia catalana va alertar els agents de Sant Vicenç que podria dirigir-se cap aquesta població. Finalment, va ser així, i els agents van detectar el conductor de la moto entrar a tota velocitat al poble.

Van fer-ne el seguiment fins que l'home va intentar amagar-se ell i la moto en un aparcament del poble. En arribar els Mossos es va procedir a la detenció i l'home va ser acusat per un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària. A més a més, circulava sense la ITV en regla ni assegurança del vehicle.

