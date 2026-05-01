Detingut un home que tirava pedres als cotxes i va agredir la policia a Sant Salvador de Guardiola

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola va haver d'avisar els Mossos davant la presència d'un grup hostil quan van ser al lloc

Vehicle de la Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola / Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos han detingut aquesta setmana una persona a Sant Salvador de Guardiola acusat d'atemptar contra la seguretat en el trànsit i per intentar agredir els agents de policia.

Els agents del torn de tarda de la Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola van ser requerits per diversos conductors que circulaven per la C-37z, alertant que hi havia persones llençant pedres als vehicles. Els agents es van desplaçar immediatament fins al lloc indicat, on van ser sorpresos per un individu que va intentar agredir-los.

Notícies relacionades

Davant la presència d’una multitud i per garantir la seva seguretat, els agents locals es van veure obligats a retirar-se del lloc. Posteriorment, es van instruir les diligències corresponents contra aquesta persona, i els Mossos d’Esquadra van procedir a la seva detenció.

  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  3. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  4. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  5. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  6. Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
  7. Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
  8. Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut

