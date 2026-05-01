Detingut un home que tirava pedres als cotxes i va agredir la policia a Sant Salvador de Guardiola
La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola va haver d'avisar els Mossos davant la presència d'un grup hostil quan van ser al lloc
Els Mossos han detingut aquesta setmana una persona a Sant Salvador de Guardiola acusat d'atemptar contra la seguretat en el trànsit i per intentar agredir els agents de policia.
Els agents del torn de tarda de la Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola van ser requerits per diversos conductors que circulaven per la C-37z, alertant que hi havia persones llençant pedres als vehicles. Els agents es van desplaçar immediatament fins al lloc indicat, on van ser sorpresos per un individu que va intentar agredir-los.
Davant la presència d’una multitud i per garantir la seva seguretat, els agents locals es van veure obligats a retirar-se del lloc. Posteriorment, es van instruir les diligències corresponents contra aquesta persona, i els Mossos d’Esquadra van procedir a la seva detenció.
