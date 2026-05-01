La Festa del Panellet de Sant Vicenç retorna a Vallhonesta en un aplec atípic
Més de mig miler de persones han acabat participant de la tornada de la celebració al santuari, d’on s’havia absentat durant vuit anys per un conflicte per la propietat que segueix latent
La Festa del Panellet de Sant Vicenç de Castellet, celebració secular, ha retornat després de vuit anys d’absència al seu escenari històric: l’ermita de Sant Pere de Vallhonesta. Un parèntesi derivat d’un conflicte de propietats en relació amb l’ermita i el cementiri adjacent. I que, tal com ha anat explicant Regió7, durant les últimes setmanes i dies també ha motivat un encreuament de comunicats i declaracions entre l’equip de govern (Junts), que és qui ha tirat endavant el retorn de la festa a Vallhonesta -després que mesos enrere signés un conveni de cessió amb el bisbat de Vic pel qual l’Ajuntament n’assumeix la gestió-, i Joan Casajoana, amo de la finca on es troba situat el santuari i que també se’n declara propietari, denunciant que el bisbat se’n va apropiar amb un procés d’immatriculació que considera «il·legítim». Casajoana ha presentat els darrers dies diferents requeriments demanant la suspensió de l’aplec, atès que no n’havia autoritzat la realització.
Finalment, però, la festa ha tirat endavant tal com s’havia programat, tot i que la situació generada ha fet que fos amb un format atípic, en relació amb el que era habitual quan històricament ja es feia en aquest indret. Casajoana hi ha fet acte de presència des de primera hora, ha distribuït un escrit entre els assistents que condensava amb diferents proclames el que ha anat argumentant els últims dies en successius escrits, en contra de la immatriculació i reclamant que Vallhonesta deixi d’estar en poder del bisbat i sigui del poble. Però en cap moment ha fet cap gest per evitar la celebració, els actes de la qual ha anat seguint discretament.
400 pans repartits
Sigui com sigui, i després de setmanes d’estira-i-arronsa, el retorn de l’aplec a Vallhonesta s’ha fet realitat i ha estat prou concorregut. Prop de mig miler de persones han anat fent acte de presència al llarg de la matinal. Una referència clara és que l’Ajuntament havia encarregat un total de 400 pans i s’han acabat esgotant, tot i que amb la festa ja avançada encara hi arribaven assistents.
Dèiem anteriorment que l’aplec ha tingut un format atípic, motivat en gran part per la controvèrsia generada per la convocatòria.
Un dels fets més evidents és que l’organització l’ha assumit totalment l’Ajuntament, i no el Centre Excursionista, que ha estat qui n’ha portat les regnes durant les últimes set dècades. Això ha fet que no hi hagués servei d’entrepans i begudes i que tampoc no es fessin càrrec dels actes celebrats. Tanmateix, a l’aplec hi han assistit molts membres de l’entitat com a participants. En canvi, enguany no hi eren formalment els veïns del nucli de Vallhonesta, que també en anys anteriors han estat col·laboradors directes, i que en aquesta ocasió van fer públic igualment un comunicat en el qual mostraven el seu disgust per la manca de solució sobre els drets de propietat de l’ermita, retreien al govern de Sant Vicenç que s’hagi posat d’acord amb l’Església i demanaven un pacte entre totes les parts.
Espai restringit
Un altre aspecte singular és que el que han estat pròpiament els actes convocats per a la celebració de l’aplec (la missa, la benedicció i repartiment del panet beneït i l’actuació de la cobla) s’han cenyit estrictament a l’espai que forma part del conveni de cessió per part del bisbat a l’Ajuntament. És a dir, l’ermita i la petita zona annexa on hi ha el cementiri. Així, l’ofici religiós s’ha desenvolupat dins del petit santuari dedicat a Sant Pere, amb una quarantena d’assistents.
L’habitual en les edicions anteriors al conflicte era que fos una missa de campanya (exterior) amb l’altar habilitat davant de la singular façana de l’ermita i els assistents situats als terrenys annexos. La benedicció del panet sí que s’ha fet davant de la façana, de manera que la cua per a la distribució també s’ha habilitat a l’entorn immediat de l’ermita. I la cobla s’ha situat en aquest mateix punt. La major part d’assistents han arribat a l’ermita (situada a uns 4 quilòmetres del poble) fent el tradicional camí a peu, ja que la Festa del Panellet ha estat històricament també una jornada de benvinguda a la primavera que convida a fer la caminada.
Acabats els actes, l’alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, s’ha volgut limitar a valorar l’esdeveniment «molt positivament perquè ha vingut moltíssima gent, hem repartit tots els 400 panellets que s’han fet. I el més important és que la gent ens ha transmès que estan molt contents d’haver recuperat l’aplec al lloc on toca. Recuperar una tradició que no hauria d’haver marxat mai del lloc on s’ha celebrat des de fa més de 300 anys i que havia recuperat el Centre Excursionista des del 1954». Mauriz hi afegia que, a partir d’aquí, «el que hem de fer és preservar, mantenir i fer actuacions a l’ermita per tal de conservar-la i que no ens caigui. Potser haurem d’iniciar un pla director perquè l’ermita tingui la cura que necessita i segueixi sent el que representa per a Sant Vicenç, i a la vegada mantenir aquest aplec, un cop recuperat, cada any al mateix lloc».
En aquests vuit anys d’absència es van provar diferents formats, inclosa la celebració en places o parcs del nucli urbà que van ser pocs reeixits, i en les últimes dues edicions es va fer a Sant Jaume de Vallhonesta, un espai amb un antic mas i ermita al peu del que era el camí ral, però encara més allunyat del poble que Sant Pere.
Subscriu-te per seguir llegint
