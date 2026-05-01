La mare de Gabriel Cruz amplia la seva denúncia contra Ana Julia Quezada i la seva parella de Súria
A més del delicte d'amenaces, ara demana que se les investigui pel mal contra la seva integritat moral
Vanesa Lozano
Patricia Ramírez, la mare del nen Gabriel Cruz, assassinat en 2018, ha presentat una ampliació de la seva denúncia en els jutjats d'Almeria perquè s'investigui com a delicte el mal contra la seva integritat moral causat per les presumptes amenaces de l'assassina del seu fill, Ana Julia Quezada, i la seva parella, una jove de Súria.
Segons ha sabut el canal de recerca i successos de Premsa Ibèrica, grup al qual pertany Regió7, Patricia Ramírez, representada per l'advocada Verónica Guerrero, ha ampliat la denúncia que va presentar el desembre de 2024 contra l'assassina del seu fill i la seva parella, perquè sobre la base de les proves que s'han anat incorporant al cas en aquest temps, el jutge ampliï la imputació que pesa sobre elles i inclogui altres delictes. Així, demana al jutge que investigui a Quezada i a la jove surienca per un delicte contra la integritat moral i per causar-li lesions psíquiques amb el documental sobre el crim del seu fill que ambdues havien posat en marxa amb una productora audiovisual.
Un projecte pel qual, segons la documentació del cas, Ana Julia, condemnada a presó permanent revisable per assassinar a Gabriel Cruz el 27 de febrer de 2018, esperava cobrar 300.000 euros, i que Patricia Ramírez va aconseguir frenar amb la seva denúncia i després de destapar el tracte de favor que Quezada estava rebent en la presó de Brieva (Àvila). Com va publicar aquest mitjà, un funcionari i un cuiner que van treballar en aquesta presó estan sent investigats per facilitar un telèfon mòbil i fer regals a l'assassina a canvi de tenir sexe amb ella. Aquest aparell l'hauria portat a la presó la jove surienca.
Dinàmica de victimització
La mare de Gabriel ha ampliat la seva denúncia després d'estudiar les proves del cas, sobretot les converses telefòniques entre la parella d'Ana Julia, i un tarotista al qual va confessar, entre altres coses, que Quezada volia cobrar un avançament de 20.000 euros per participar en el documental. També, les seves amenaces quan la denúncia de Patricia Ramírez va paralitzar el projecte, i la parella de Quezada va assegurar a l'endeví: "et juro que me les pagarà".
"El material probatori incorporat després de la denúncia inicial -singularment els àudios originals i les seves transcripcions- permet apreciar que el documental no va operar únicament com a marc contextual de les amenaces, sinó com a element central d'una dinàmica de victimització diferenciada, projectada sobre la senyora Ramírez mitjançant la instrumentalització de l'assassinat del seu fill Gabriel, el seu assenyalament com a responsable de la frustració d'aquest projecte i la consegüent generació d'un quadre d'hostilitat, pressió i càstig emocional amb aptitud pròpia per a lesionar la seva salut psíquica i la seva integritat moral", argumenta l'advocada de Patricia Ramírez en la seva nova denúncia davant jutge d'Almeria.
Exploració psicològica
Per això, la mare de Gabriel, que serà sotmesa a una exploració psicològica en l'Institut de Medicina Legal per a valorar les seqüeles que les amenaces d'Ana Julia i de la seva parella li han ocasionat, sol·licita que aquesta prova pericial també "examini els danys psíquics, emocionals i d'afectació a la integritat moral que la preparació i possible gravació del documental han pogut ocasionar en la víctima".
D'acord amb la seva denúncia, "l'oposició pública de Patricia a la gravació d'aquest producte audiovisual hauria passat a ser reinterpretada per les denunciades com un acte mereixedor de represàlia".
Sobrecàrrega traumàtica
Ramírez sosté que en les manifestacions de l'assassina a diferents recluses del centre penitenciari de Brieva i en les converses de la seva parella amb el tarotista s'observen "referències constants al documental de Netflix, a la productora, a l'entrevista, a les restriccions penitenciàries i a la suposada responsabilitat de la senyora Patricia per les dificultats sobrevingudes".
Ramírez assenyala que Ana Julia i la seva parella van actuar mogudes per una "funcionalitat lesiva", és a dir, tenien la intenció de fer-li mal amb el documental i pretenien dur-lo a terme sabent que li causaria un "sofriment psíquic i emocional"
De fet, quan el documental va començar a frustrar-se, la mare de Gabriel va començar a rebre "trucades anòmales" en el seu telèfon, a més de conèixer per una presa de Brieva que l'assassina del seu fill havia verbalitzat els seus plans de matar-la "per fotre-li el documental": "Patricia es troba psicològicament destrossada per la situació viscuda", explica la seva advocada en la denúncia. I "la reaparició pública de l'assassinat del seu fill en forma de documental, la constatació que la seva execució hauria estat facilitada des de l'interior del centre penitenciari (...), la por a agressions... ha generat en ella una situació de sobrecàrrega traumàtica, ansietat intensa i profunda alteració emocional".
"Funcionalitat lesiva"
Ramírez explica en la seva denúncia que "el documental opera aquí com un autèntic mecanisme reactivador del trauma, en la mesura en què obliga la mare de la víctima a reviure públicament els fets més devastadors de la seva vida, no des d'una posició de reparació, sinó des de la percepció d'explotació del seu dolor, pèrdua de control sobre el relat dels fets i exposició a noves amenaces i atacs".
Però a més, la mare de Gabriel assenyala que Ana Julia i la seva parella van actuar mogudes per una "funcionalitat lesiva", és a dir, tenien la intenció de fer-li mal amb el documental i pretenien dur-lo a terme sabent que li causaria un "sofriment psíquic i emocional": "no es tracta únicament de l'existència d'un producte audiovisual no consentit o socialment lesiu, sinó de la utilització de l'assassinat del seu fill i el dolor associat al mateix com a matèria d'exposició, instrumentalització i controvèrsia pública, amb coneixement de la devastadora càrrega emocional que això comporta per a la mare de la víctima", conclou.
