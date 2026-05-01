El porc senglar, un animal que condiciona la nostra relació amb la fauna salvatge: "És una espècie molt singular, es comporta d'una manera diferent"
A diferència de la resta d'espècies, en què "la resposta natural és evitar els humans", els senglars s'apropen a les zones urbanes buscant aliment
A banda dels rescats, els Agents Rurals reforcen la conscienciació ciutadana amb recomanacions per reduir riscos i protegir la fauna salvatge
La imatge del porc senglar, "una espècie molt singular", segons Francesc Coll, agent rural i cap regional de la Catalunya central, ha influït en la manera com percebem la resta de fauna salvatge. "Es comporta de manera diferent de la majoria d’espècies: s’acosta ràpidament als llocs on hi ha menjar, tot i implicar risc. En canvi, a la resta de fauna li costa molt més sortir del seu medi natural". De fet, davant la presència humana, "el comportament habitual és fugir si poden; la resposta natural és evitar-nos".
Precisament per aquest patró de comportament, és habitual veure porcs senglars en zones urbanes, sobretot en punts amb presència de deixalles, sovint sense mostrar por de les persones. Per això, segons el cap regional, "és fonamental que aprenguem a dificultar-los l’accés a les escombraries i a qualsevol font d’aliment".
Amb tot, cal tenir present que, d’entrada, en el cas d’una espècie de fauna cinegètica, "els centres de recuperació no hi poden destinar recursos", ja que es tracta d’animals abundants que poden ser caçats. Pel que fa a la fauna urbana, com els coloms, la gestió recau principalment en els ajuntaments. En canvi, les espècies exòtiques invasores sí que són competència dels Agents Rurals: "No s’han de mantenir al medi natural, perquè poden envair els hàbitats de les espècies autòctones", conclou Coll.
Educació i prevenció
Més enllà de la tasca de rescat, els Agents Rurals impulsen diversos projectes per conscienciar i educar la població. D’una banda, quan una persona truca i encara no ha recollit l’animal, se li ofereix assessorament telefònic per identificar l’espècie i, sempre que és possible, se li donen indicacions per retornar-la al medi natural. D’altra banda, el cos desenvolupa programes d’educació ambiental com eduCAR, orientat a la divulgació i la protecció de la natura en centres educatius, o ApropaNatura, una iniciativa social adreçada especialment als col·lectius més vulnerables. Tot plegat amb l’objectiu que la ciutadania "conegui i es mantingui connectada amb la fauna i la flora del nostre entorn", destaca Coll.
Els Agents Rurals també difonen un seguit de recomanacions per prevenir situacions de risc per a la fauna salvatge. En el cas de piscines o pous secs, la solució és senzilla: "Cal col·locar un tauló o una rampa de sortida amb prou rugositat perquè l’animal s’hi pugui agafar i sortir". Pel que fa als vidres, més enllà dels adhesius amb siluetes de rapinyaires per dissuadir les aus, la mesura més efectiva és instal·lar elements que facin el vidre clarament visible.
Quant a les instal·lacions elèctriques, la normativa és cada vegada més exigent i obliga les companyies a aplicar mesures correctores: garantir distàncies suficients entre conductors per evitar contactes simultanis amb els suports o entre cables, i incorporar elements visuals per reduir el risc de col·lisions. Per prevenir atropellaments, el cos demana prudència, especialment en dies de pluja —quan augmenta l’activitat dels amfibis— i en camins rurals, on és clau moderar la velocitat.
Finalment, el cap regional apel·la a la responsabilitat ciutadana: "Quan es recull un animal, demanem la col·laboració de la persona i, en èpoques de risc d’incendis, que és quan tenim més càrrega de feina, que el traslladi a una clínica col·laboradora". L'agent també insisteix en la importància de no alimentar aquests animals i, pel que fa a l’aigua, de proporcionar-ne només en casos estrictament necessaris.
