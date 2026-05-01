Sant Salvador ha d’afrontar una reparació d’urgència de la piscina d’estiu
El consistori confia a poder obrir en la data prevista la instal·lació, tot i que es tracta d’una situació imprevista que ha obligat a buidar per complet el vas
L’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola haurà d’afrontar una obra d’urgència a la piscina municipal, just quan en preparava els treballs de posada a punt de cara a la pròxima temporada d’estiu. Tanmateix, i tot i tractar-se d’un obstacle inesperat, el consistori confia tenir-la preparada i per a la data d’obertura prevista. De fet, el problema detectat ha obligat, d’entrada, a buidar-la per complet la instal·lació d'aquest poble del Bages.
Segons ha exposat el consistori, s’ha detectat una avaria «greu» que ha obligat a fer aquest buidatge total per tal de poder avaluar la situació, l’abast de l’afectació i procedir a reparar els danys. En concret, segons ha detallat, les incidències principals afecten el tub de drenatge i el d’impulsió, «elements imprescindibles perquè la instal·lació funcioni correctament» i sense els quals no es pot posar en servei la piscina.
Actualment, segons l’executiu de Sant Salvador, ja s’han començat a fer treballs «de manera intensiva i coordinada» entre empreses especialitzades, els serveis tècnics municipals i la brigada municipal, que està centrant tots els seus esforços en aquesta actuació «per reduir al màxim els terminis d’execució».
L’actuació inclou l’obertura de rases, la retirada d’estructures de formigó que han resultat malmeses, la localització de les canonades afectades i la seva substitució. Un cop s’hagi completat tota la reparació caldrà fer encara un període de proves per garantir l’estanquitat de la instal·lació i el correcte funcionament del sistema abans de la reobertura.
El consistori reitera que la brigada municipal «està prioritzant» tots els esforços en aquesta situació amb l'objectiu de «garantir l'obertura de la piscina municipal en el termini previst». Per aquesta raó, afirma, «ens veiem obligats a ajornar altres actuacions que estaven previstes per aquestes setmanes».
