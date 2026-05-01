Santpedor es convertirà aquest cap de setmana en un jardí de flors amb decoracions en places i carrers
El municipi engalanarà el casc antic amb motius florals en dues jornades plenes de propostes artístiques i tallers que giraran entorn els oficis artesans
El món de la flor tornarà a ser protagonista aquest cap de setmana a Santpedor, amb una nova edició del certamen Santpedor en Flor, que se celebrarà els dies 2 i 3 de maig. Desenes de voluntaris s’han coordinat de nou per omplir cada racó del municipi amb motius florals i propostes artístiques, així com exposicions i tallers, que enguany giraran entorn dels oficis artesans.
La festa és una de les accions que impulsa el municipi des que l’any 2017 es va convertir en el primer poble del Bages a formar part de Viles Florides, una iniciativa que agrupa prop d’un centenar de localitats d’arreu de Catalunya. El projecte va néixer amb l’objectiu de mostrar i realçar la riquesa natural i paisatgística mitjançant el reconeixement públic de tots aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral i mobiliari urbà. Des d’aleshores, Santpedor ha impulsat diverses iniciatives vinculades a la flor, com és el cas d'aquest certamen.
En aquesta edició, els escenaris ornamentals s’inspiraran en els oficis artesans, amb la presència de materials naturals i tècniques tradicionals. L’objectiu és retre homenatge als artesans que fabriquen els objectes a mà i que mantenen una manera de treballar més pausada, conscient i arrelada al territori. Les diferents escenografies convidaran a recórrer un total de dotze emplaçaments del casc antic, amb composicions florals dedicades a l’ofici de ferrer, cisteller, teixidors o brodadors, entre molts altres.
Més enllà dels elements decoratius, el nucli històric de Santpedor s’omplirà d’activitat durant tot el cap de setmana. El programa inclou propostes com un taller de cianotípia floral, un procés de reproducció fotogràfica analògic, així com activitats culturals com l’espectacle infantil Xisblufa, de la companyia Fadunito; exhibicions de l’escola de dansa de Castellnou de Bages; cercaviles d’entitats de cultura popular i un concert de Gemma Humet, una de les veus més destacades del panorama musical actual.
D’altra banda, els visitants tindran l’oportunitat de conèixer la història del nucli antic a través d’una visita teatralitzada a la vila medieval, programada per diumenge al matí.
