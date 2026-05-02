La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
El total de la droga que se li va trobar hauria tingut al mercat un valor de 14.364 euros
La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga que regentava a Sant Vicenç de Castellet. En el moment de la detenció, el 6 de maig de 2022, l’acusat tenia al calaix de la botiga tipus basar una bossa amb una substància en pols i roques que pesava 299 grams i que va resultar ser cocaïna amb una riquesa del 77 per cent.
A més a més, a la bandolera que vestia, la policia hi va trobar 21 paperetes d’una pols blanca que pesaven en total 10,177 grams, i que van resultar ser cocaïna i fencetina. La cocaïna tenia una puresa del 75 per cent.
El total de la droga que se li va trobar hauria tingut al mercat un valor de 14.364 euros, segons valoració de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents (OCNE) del primer semestre de 2022. A la butxaca l’home tenia 575 euros en efectiu, resultat de les primeres vendes que ja havia efectuat del producte.
Per a la fiscalia, els fets suposen un delicte contra la salut pública per substàncies que causen un greu perjudici a la salut. Per això, li demana 4 anys i dos mesos de presó, i una multa de 43.000 euros. El judici es farà dimarts a la secció 22a de l’Audiència de Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
