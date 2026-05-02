Oficis antics guarnits amb flors, herbes i escorces componen un entretingut recorregut per Santpedor
Tot i que el dia no acompanya, l’itinerari del Santpedor en Flor anima a voltar per gaudir de dotze escenografies que, al marge de les tres escoles participants, han fet possible unes 180 persones, entre entitats i voluntaris
El Santpedor en Flor, que arriba a la 8a edició, s'ha despertat aquest dissabte amb pluja al matí, sense sol i amb un cel esmorteït. Cal dir que, un cop passat l'ensurt de la ruixada de primera hora, la majoria ha agraït estalviar-se la calorada d’altres anys. Tot i que ha costat una mica d’arrencar, al migdia hi havia desenes de persones voltant i admirant les escenografies repartides per dotze punts del poble, la majoria dels quals al nucli antic.
Per primera vegada, si bé ja s’havia fet en un esdeveniment anterior, un fil vermell a terra ha guiat els visitants per seguir amb comoditat el recorregut de les escenografies per no perdre's, la qual cosa ha resultat tot un encert.
L’esdeveniment va néixer el 2017 amb l’objectiu de portar gent al centre històric del poble. L’edició d’enguany combina les flors, herbes, escorces i altres elements vegetals amb els oficis artesans, amb fotografies antigues, explicacions i estris per confegir unes escenografies molt reeixides, especialment la de les trementinaires a la placeta del Born, amb flors al mig i, al voltant, cartells de diverses localitats que formen part dels camins de les trementinaires; en una taula fins i tot preparaven farcellets d’herbes. La dels corders a la plaça de l’Església, que combina soques i escorces amb cordes, herbes i flors boscanes; la dels rajolers a les escales de la rectoria, i la de la pagesia a Cal Clarassó, amb una barana tapada amb roba de sac i amb flors brodades. A la plaça de la Font hi ha un herbolari d'Ampans amb fonoll, romaní, timó, menta i espígol, i explicacions de les seves propietats.
Noves incorporacions
Al marge de les tres escoles (Riu d’Or, la Serreta i Llissach), ho fan possible entitats del poble i grups de voluntaris. Unes 180 persones. Pel que fa a les entitats, enguany hi han participat per primera vegada les Dones d’or, que són dones del poble de més de 65 anys que fan treballs manuals, i l'espai socioeducatiu per a infants i joves de 0 a 18 anys, la qual cosa ha celebrat la regidora de Cultura del municipi, Marijó Aubarell.
A la plaça de l’Església, l’escenografia dels corders ha conviscut amb una desena de parades d’artistes locals que venien des de joies a flors. Tal com ha explicat Mercè Miquel, que hi té la parada Mimepunt, la intenció de tots plegats és constituir-se en una entitat. També hi havia parades a la plaça Gran U d’Octubre, en aquest cas en el marc del Mercat de Proximitat i de la Rampoina. Tant en una plaça com en l’altra, alguns visitants han aprofitat per per gaudir del vermut.
El primer Viles Florides del Bages
Santpedor en Flor va ser el primer municipi del Bages que va entrar a formar part de la iniciativa Viles Florides, que impulsa la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya per promoure la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats.
En el cas del municipi del Bages, a banda de gaudir cada any de la combinació de flors amb la temàtica que es tria, des d’ahir divendres i fins demà diumenge també hi ha altres activitats, com tallers, concerts, espectacles familiars i concurs de balcons florits. El recorregut entre les escenografies florides dedicades als espardenyers, ferrers, vimeters, brodadors, boters i teixidores, entre d’altres, també propicia una activitat consistent a trobar objectes que no s’hi adiuen, la qual cosa ha animat diversos grups a intentar completar la llista. Espòiler, sota el monument a Isidre Llussà i Casanovas, El Timbaler del Bruc, hi havia un elefantet...
Desena Tabalfesta
Aquest dissabte a la tarda hi ha la desena edició de la Tabalfesta del Timbaler del Bruc, amb inici a la plaça de l’U d’Octubre. Tabarreta, Bruixes del Nord, Tronats de Monistrol, Xàldiga, Vibra Percussió i Batukd’or faran una rua pel poble a partir de les 6.
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any