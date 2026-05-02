Súria agilitza el procés per impulsar una quarantena d’habitatges públics al poble
Ajuntament i Generalitat acorden fer una licitació individualitzada de l’obra, i no agrupada amb les d’altres municipis, per guanyar temps en la tramitació
La promoció de la quarantena d’habitatges protegits que es preveuen construir en un solar de Súria que l’Ajuntament ha cedit a la Generalitat, podria avançar més ràpidament del que es pensava en un principi i començar-se a executar l’any que ve. Això és el que es busca amb una modificació del conveni signat fa unes setmanes entre totes dues administracions que ara preveu licitar alguns dels projectes, com el de Súria, de forma individualitzada, i no pas agrupats amb els d’altres municipis on també es volen desenvolupar promocions com aquesta. En total, són 566 habitatges distribuïts en 42 perits solars d’una trentena de poblacions.
El canvi introduït en el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es va aprovar en el darrer ple, amb l’objectiu d’agilitzar tot el procés. «Ha de ser més fàcil i ràpid perquè es tracta d’un sol projecte per obra, i d’un sol acord amb un únic ajuntament», diu l’alcalde de Súria, Albert Coberó. El plantejament inicial per part de la Generalitat era fer una licitació conjunta, però «hauria resultat més feixuc» i, en canvi, d’aquesta manera, Coberó confia que d’aquí a final d’any ja es presentin empreses interessades, i a partir d’aquí, es pugui redactar el projecte i atorgar la llicència d’obres amb possibilitats de començar-les a executar l’any que ve, si bé és només un calendari orientatiu.
El solar en qüestió, que l’Ajuntament de Súria va adquirir fa uns anys, es troba a la cantonada entre els carrers Vilanova i Montserrat, al centre del poble, on cabrien una quarantena d’habitatges protegits amb pàrquing, que s’oferiran en règim de lloguer.
Es tracta de la primera promoció d’habitatge públic que la Generalitat impulsa a Súria en vuit anys, i esdevindrà «una bona oportunitat per adquirir un lloguer a preu assequible al mig del poble», apunta l’alcalde, tenint en compte que «hi ha una manca d’oferta d’habitatge d’aquest tipus».
A banda de Súria, el desplegament d’habitatges protegits com aquests que la Generalitat té sobre la taula, també inclou Sallent (en aquest cas amb una rehabilitació de pisos d’un antic edifici municipal situat al carrer Bisbe Valls), Òdena, Bellver, i Fontanals de Cerdanya.
