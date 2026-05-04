Castellgalí celebra la Festa del Panellet amb la tradició i la cultura al centre
El municipi reparteix 2.500 panets beneïts en un cap de setmana ple d’activitats, amb trobades de bèsties, mercats, balls tradicionals i propostes per a totes les edats
Castellgalí ha viscut aquest cap de setmana una de les celebracions més arrelades i representatives del municipi: la Festa del Panellet. Dissabte es van dur a terme un torneig de tenis taula, una trobada de bèsties i una mostra de foc. Diumenge, el dia central de la festa, va comptar amb diverses propostes lúdiques i culturals, com ara una exhibició de balls tradicionals i un mercat de productes alimentaris i artesanals, així com d’arts i oficis de pagès. Com a punt culminant, es va celebrar el tradicional repartiment del panet beneït, amb un total de 2.500 unitats distribuïdes.
Dissabte, el poble bagenc va acollir, de 9 a 13 hores, un torneig de tenis taula. Ja a la tarda, va tenir lloc la 8a Trobada de Bèsties, en què, a més del Dracgall de Castellgalí, hi van participar l’Entxuscat de Molins de Rei, el Drac Baró de Nou Barris, el Drac Espurna de Calafell, la Puput d’Alcarràs i els Resistents de Castellbell i el Vilar. A 2/4 de nou del vespre, la festa va continuar amb una mostra de foc que va recórrer el trajecte entre la plaça Catalunya i la plaça de l’Ajuntament.
L’endemà, diumenge, es va celebrar el dia central de la festivitat. A les 11 del matí va tenir lloc la missa dominical a l’església de Sant Miquel. Una hora més tard, la plaça Catalunya va acollir una exhibició de balls tradicionals de Castellgalí a càrrec de l’Esbart Som Riu d’Or, el grup Els Cascavells d’en Galí, l’alumnat de l’Escola Sant Miquel, els Nans de Castellgalí i la Cobla de Terrassa. Tot seguit, es va fer el lliurament de premis del concurs de dibuix.
A les dues, es va celebrar el repartiment del panet beneït, amb un total de 2.500 unitats. Aquesta tradició secular és, de fet, l’eix central de la Festa del Panellet. Paral·lelament, al nucli antic es va dur a terme una fira de 10 a 14 hores. Durant el matí es va celebrar la 27a Trobada d’Escultors, juntament amb una exposició d'escultures, del fons del Museu de Castellgalí i dels dibuixos participants en el concurs.
En aquest mateix espai es va instal·lar un mercat de productes alimentaris i artesanals, així com d’arts i oficis de pagès, i una mostra de tractors i maquinària agrícola. A més, els més petits van poder gaudir d’activitats com jocs gegants tradicionals, una tirolina i un rocòdrom.
