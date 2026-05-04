El Consell Comarcal del Bages convida infants i adults a compartir espais de joc i convivència
L'activitat "Juguem en Família" recorrerà catorze municipis de la comarca entre el 4 i el 29 de maig
El Consell Comarcal del Bages impulsa una nova edició del “Juguem en família”, una iniciativa que transforma, un cop l’any, el servei habitual de JugaBages en una activitat oberta i compartida entre infants i adults. L’objectiu és promoure el joc en família, recuperar els espais públics dels municipis com a llocs de convivència i joc i difondre formes alternatives de gaudir el temps lliure. Aquesta quarta edició tindrà lloc del dilluns 4 de maig al divendres 29 de maig, i recorrerà els 14 municipis on s’ofereix el servei JugaBages.
Durant dues hores, les famílies podran participar en diverses propostes lúdiques, com ara jocs d’equilibri i punteria, jocs de taula i un taller creatiu per construir un joc i endur-se’l a casa. L’activitat és oberta a totes les famílies, que hi poden participar lliurement durant el temps que vulguin.
Les poblacions per on passarà són Sant Salvador de Guardiola, el 4 de maig de 5 a 7 a Can Sansa; Navàs, el dia 5 a la mateixa hora davant de la biblioteca; el dia 6 es farà a la plaça del Raval de Talamanca, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8; el 8 de maig serà el torn de Santpedor, de 5 a 7 a Cal Clarassó; el dia 11 passarà per la plaça Major de Callús, de 5 a 7; l'endemà es farà a la plaça Catalunya de Castellgalí, a la mateixa hora; el dia 13, hi haurà activitats davant l'escola de Sant Mateu de Bages, de 3/4 de 5 a 3/4 de 7; l'endemà n'hi haurà a Monistrol de Montserrat, a la plaça de la Font Gran, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8; el 18 de maig serà el torn de Gaià, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 a la pista de Galera; el dia 19 el Juguem en Família serà al parc de Can Crusellas d'Artés, de 5 a 7; el dia 20 al cobert de la màquina del batre de Sant Fruitós, de 5 a 7; el dia 25, a la mateixa hora, a la plaça Catalunya de Sant Vicenç de Castellet; el 27 de maig a la plaça de la Mel de Balsareny, també de 5 a 7; i finalment, el dia 29 a la mateixa hora, al pati de l'escola de Mura.
La Consellera Comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat, Àdria Mazcuñan i Claret, ha explicat que “amb el ‘Juguem en família’ reforcem el valor del joc compartit com a eina de vincle i aprenentatge. És una iniciativa que ens permet generar espais de trobada entre petits i grans, recuperar els carrers i les places com a espais educatius i avançar cap a un territori que fa valdre les cures i el temps compartit”.
“Juguem en família” promou el dret dels infants al joc i la convivència familiar en espais oberts, amb propostes educatives, inclusives i accessibles a tothom. La iniciativa també vol fer valdre el joc com a eina de desenvolupament i els espais públics com a llocs de cohesió i socialització, oferint alternatives de lleure per a totes les edats. A més, l’activitat s’emmarca en les celebracions del 15 de maig, Dia Internacional de les Famílies, i el 28 de maig, Dia Internacional del Joc.
Es tracta d’una iniciativa del Consell Comarcal del Bages, dins del projecte JugaBages, que es desenvolupa amb el suport de la Fundació La Xarranca, el projecte Corresponsables i la Generalitat de Catalunya.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any