Dos ferits en xocar contra un arbre a Monistrol de Montserrat
L'accident va tenir lloc poc després de les 10 de la nit i el SEM va traslladar els dos afectats a l'hospital de Manresa
Manresa
Dues persones van resultar ferides en un accident, en el que un cotxe va topar contra un arbre aquesta nit passada a Monistrol de Montserrat. El succés va tenir lloc a les 22.02 hores, al quilòmetre 4,9 de la BP-1121, on un cotxe va sortir de la via i va acabar col·lidint contra un arbre. Al vehicle hi anaven dos ocupants que van resultar ferits de diferent gravetat: un d'ells va patir ferides lleus i l'altre menys greu.
Al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions del cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d'emergències Mèdiques (SEM), que va traslladar els ferits a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
