El nombre de ciutadans de l’àrea central que viu a l’estranger creix el 4% en un any
Els veïns de l’àmbit de Regió7 que consten com a residents en altres països s’eleva a gairebé 21.000 persones, i més de la meitat són nascuts a l’estranger, tot i que oficialment consten empadronats a municipis de casa nostra
El nombre d’habitants de les comarques de l’àrea central que actualment viuen a l’estranger ha crescut gairebé el 4% en només un any. I una de les particularitats més rellevants és que, majoritàriament, són persones nascudes a l’estranger, però que oficialment consten empadronats a municipis de casa nostra, tot i que actualment viuen fora. Parlem, en el cas de les vuit comarques de l’àrea d’influència de Regió7, de pràcticament 21.000 persones que estan vivint fora de les nostres fronteres. És el que es desprèn de les dades facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents a 1 de gener d’aquest any.
En concret, en aquell moment hi havia residint a l’estranger 20.998 persones de la regió central, 776 més que just un any abans. D’aquell total, 11.773 són persones nascudes a l’estranger, que ara hi viuen, tot i que oficialment consten com a ciutadans de les nostres comarques. És a dir, suposen el 56% del total que estan ara mateix residint en altres països. De tot Catalunya hi ha 427.423 ciutadans vivint fora, el que vol dir que els de la Catalunya Central suposen el 5%. El Bages té vivint fora més de 7.600 persones, amb un increment del 4,9% en relació amb l’any anterior. El 56% d’aquests emigrats són nascuts a l’estranger.
La comarca de casa nostra que presenta un increment relatiu més elevat d’un any per l’altre és l’Anoia, amb un total de 4.375 persones i una variació a l’alça del 6%.
El Solsonès té el mateix índex de creixement que el Bages (el 4,9%), i té a l’estranger 940 ciutadans. En aquest cas, l’índex de nascuts a l’estranger és de pràcticament el 60%.
Del Berguedà hi ha 1.383 veïns que viuen en altres països (un increment del 4,3%). Del Moianès en són 417 (+2,5%); de la Cerdanya 1.256 (+2,1%); i de l’Alt Urgell 4.848 (+0,5%). En la major part dels casos el principal país de destinació d’aquests ciutadans de la Catalunya Central és França. Hi ha, però, tres excepcions. Els moianesos estan sobretot al Regne Unit. De l’Alt Urgell, la destinació principal és Andorra. I del Lluçanès, que té 167 ciutadans vivint fora de les nostres fronteres, és Alemanya.
Una altra dada rellevant és que en totes les comarques, la franja d’edat entre els 15 i els 64 anys suposa al voltant de dos terços (per sobre del 60%) dels qui ara estan vivint a l’estranger.
Predomini dels nascuts a l'estranger
En relació amb un any enrere els catalans residents a l’estranger i nascuts a l’estranger (284.516 persones) han augmentat un 7,1% i els nascuts a Catalunya (128.833) un 1,7%. En canvi, els nascuts a la resta d’Espanya (13.746) han disminuït un 1,1%. Dos terços dels residents a l’estranger (66,6%) van néixer a l’estranger, mentre que un 30,1% van néixer a Catalunya i un 3,2% a la resta d’Espanya. Les proporcions més altes de residents a l’estranger nascuts a Catalunya són les de la Cerdanya (47,9%), Osona (44,7%), el Berguedà (43,8%) i el Ripollès (43,1%).
Totes les comarques tenen més inscrits a l’estranger el 2026 que l’any anterior. Els menors augments corresponen a tres comarques de casa nostra: l’Alt Urgell (0,5%), la Cerdanya (2,1%) i el Moianès (2,5%). Els majors augments relatius corresponen a la Noguera (un 17,4%), la Segarra (11,0%), la Terra Alta (9,6%) i l’Alta Ribagorça (9,2%).
Principals continents i països
Els dos continents principals de residència són Europa (221.261 inscrits) i Amèrica (184.226), que apleguen el 94,9% dels residents a l’estranger. En canvi, només el 5,1% dels residents a l’estranger viuen a Àsia (11.631), Àfrica (6.122) o Oceania (4.183).
Per país de residència, França se situa en primer lloc (amb 62.335 residents catalans) i també és la primera destinació dels ciutadans de 33 comarques i d’Aran. El Regne Unit se situa en segon lloc (amb 39.012 residents del conjunt de Catalunya).
El tercer país amb més residents catalans és Argentina (hi resideixen 38.166 catalans) i és la primera destinació dels procedents de la Conca de Barberà, Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. En quart lloc, hi ha Alemanya que, amb 35.470 residents catalans, és la principal destinació dels procedents d’Osona i del Lluçanès. Andorra ocupa el vuitè lloc, però és la principal destinació dels residents a l’estranger procedents de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà.
Per lloc de naixement, els nascuts a Catalunya que viuen a l’estranger (128.833 persones, que representen el 30,1% del total) resideixen principalment a Europa (69,1%) i en menor mesura a Amèrica (25,1%). Per països, França se situa en primer lloc amb 23.058 residents nascuts a Catalunya, seguida del Regne Unit (14.943), Alemanya (14.278), Andorra (10.363) i els Estats Units (9.298).
En el cas dels nascuts a l’estranger (284.516 persones), hi ha força diferències entre els que van néixer al mateix país on resideixen (208.602) i els que van néixer en altres països (75.914). La població nascuda al mateix país de residència es localitza majoritàriament al continent americà (61,7%) i en menor mesura a Europa (33,0%). Per països, destaquen Argentina amb 32.613 residents, seguit de França (21.706), Mèxic (19.333), Alemanya (11.622) i Brasil (10.665).
En canvi, els nascuts en un altre país diferent del de residència viuen principalment a Europa (70,1%) i en menor mesura a Amèrica (26,5%). Per països destaquen el Regne Unit (15.229), seguit de França (13.986), els Estats Units (13.599), Alemanya (8.095) i Bèlgica (4.540).
