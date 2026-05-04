Sant Joan de Vilatorrada unirà esport i medi ambient en una nova edició del Correcull per la Natura
L'activitat, que consisteix a recollir residus i restes escampades per l'espai natural mentre es corre o es camina, tindrà lloc el diumenge 10 de maig
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada celebrarà el pròxim diumenge 10 de maig la segona edició del Correcull per la Natura, una activitat que uneix esport i sensibilització ambiental a l’entorn del Collbaix. Consisteix en una cursa participativa en què les persones inscrites —en equips o individualment— corren o caminen mentre recullen residus abandonats a l’espai natural. L’objectiu és fomentar la consciència ambiental i promoure la implicació ciutadana en la preservació de l’entorn.
L’activitat s’emmarca dins la campanya europea Let’s Clean Up Europe, que promou accions de sensibilització sobre els residus abocats de manera incontrolada a la natura a través del voluntariat i la participació ciutadana, i en el cas de Sant Joan està impulsada per l’Ajuntament, l’associació Voluntàries Mediambientals i l’entitat VEC Cycling&Run, i dona continuïtat a la primera edició celebrada el maig de 2024, amb la voluntat de consolidar-se com una cita periòdica al municipi. Es tracta d’una iniciativa pionera a la comarca del Bages.
Cursa per equips
El Correcull per la Natura serà per equips, amb un límit de 10 membres, i amb l’opció de fer-ho, també, individualment. Es preveu un avituallament a mig camí. La sortida serà des del Mas Llobet de Sant Joan de Vilatorrada a partir de les 10 del matí i els dorsals i la resta de material necessari, com guants o bosses, es podran començar a recollir mitja hora abans. Es dibuixarà una ruta àmplia de tres zones sota la falda del Collbaix. De 10 a 12 es podrà seguir una ruta oberta que anirà passant per darrere de l’institut Quercus, davant del berenador del Collbaix, pel camí vell de Rajadell fins a retornar al Mas Llobet.
A partir de les 12 es començaran a pesar les bosses de brossa que vagin portant els participants i, també s’iniciaran els diferents sorteigs que hi ha previstos. Un cop s’hagin pesat els residus, es procedirà a l’entrega de premis que es dividiran en dues categories, individual i per grups, de manera que hi haurà un primer, segon i tercer premi individual i un primer, un segon i un tercer premi per grups.
Per fer l’activitat s’ha de portar roba i calçat còmode, guants de jardineria per fer la recollida de residus, i un got per beure aigua a l’avituallament i al final de l’activitat.
Les places són limitades i les inscripcions es poden fer fins al divendres 8 de maig i al mateix dia al Mas Llobet, sempre que quedin places lliures.
Enllaç d’inscripció (amb accés directe des de la pàgina web municipal): https://santjoanvilatorrada.reservaplay.cat/view/reserves/actividad/actividad_grupo/56/inscripcio/
