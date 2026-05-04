Sant Vicenç de Castellet ha aturat el 100% dels intents d’ocupacions delinqüencials en els darrers dos anys i mig
La tasa de delinqüència per cada 1000 habitants és de 34,5 delictes, la meitat de la mitjana catalana
Sant Vicenç de Castellet ha pogut aturar el 100% dels intents d’ocupacions de tipus delinqüencial de què s’ha tingut coneixement al municipi en els darrers dos anys i mig. Aquesta és una de les dades que s'ha desprès de la reunió de la Junta Local de Seguretat de la població, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament santvicentí. La trobada ha reunit Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Local, Agents Rurals, Bombers i Protecció Civil conformant el màxim òrgan en matèria de seguretat pública de Sant Vicenç de Castellet.
Durant aquest darrer any Sant Vicenç de Castellet situa la dada de fets delinqüencials en 34,5 delictes per cada 1.000 habitants, xifra que suposa la meitat de la mitjana catalana que és de 63 delictes per cada 1.000 habitants. Les dades avalen una gestió eficaç i són fruit d’una aposta per la coordinació entre cossos amb una resposta adequada a les necessitats de la ciutadania. Aquesta coordinació s’ha accentuat amb més formació conjunta, que permet unificar protocols i millorar la resposta davant de situacions complexes, la gestió compartida de la informació, que facilita una visió integral de la seguretat al municipi, i la realització d’operatius conjunts, que milloren l’eficàcia en la prevenció i la resposta als incidents.
La Junta també ha debatut les línies d’actuació previstes per als pròxims mesos i ha constatat l’augment significatiu de la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra a Sant Vicenç de Castellet aquest darrer any. L’alcalde Dani Mauriz ha assegurat que “la Junta Local de Seguretat és un instrument clau en la política municipal per garantir una coordinació efectiva entre administracions i els cossos de seguretat”. Mauriz ha destacat que “des de l’Ajuntament tenim molt clar que el repte de la seguretat no es pot afrontar únicament des del consistori i, per això, cal la col·laboració de totes les administracions”.
