Santpedor en Flor tanca amb èxit una edició malgrat la pluja
La vuitena edició consolida l’èxit de participació amb un ampli programa cultural, noves propostes artístiques i la implicació d’entitats, escoles i voluntariat
Regió7
Santpedor ha viscut aquest cap de setmana una nova edició del Santpedor en Flor, una proposta cultural i artística que ha tornat a omplir el nucli antic de flors, patrimoni, música i activitats per a tots els públics. Malgrat la pluja de dissabte, la participació va ser molt elevada i es va poder gaudir d’un intens programa que va convertir carrers i places en un gran espai de trobada.
Una de les novetats més destacades d’aquesta edició ha estat el fil vermell que unia totes les escenes del recorregut floral, aportant simbolisme al conjunt de la proposta artística. Les 12 escenes, inspirades enguany en els oficis artesans, van comptar amb decoracions florals elaborades gràcies a la implicació d’entitats, associacions i persones voluntàries, així com amb la participació, per primera vegada, de les escoles Riu d’Or, La Serreta, Llissach, l’Institut d’Auro i el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) per a infants i joves.
Durant dissabte, el públic va poder gaudir de múltiples activitats paral·leles. L’espectacle de clown de la companyia Fadunito, dins el projecte Pobles Creatius, va arrencar rialles amb una proposta divertida que va transformar l’aparcament de Cal Llovet en un improvisat camp de futbol. També va tenir molt bona acollida el taller de cianotípia floral de Santpedor Art i Creació, que va sorprendre els assistents amb una proposta artística innovadora.
El Mercat de Proximitat i de la Rampoina, fidel a la cita del primer dissabte de mes, va omplir la plaça Gran U d’Octubre amb productes locals i ambient festiu, amenitzat pel concert del grup Tres en Punt.
A la tarda, la segona edició de la Tabalfest va fer vibrar els carrers del nucli antic amb una gran cercavila organitzada per l’Associació de Cultura Popular Escoles de Santpedor, que enguany celebrava el seu desè aniversari amb una exposició. Hi van participar els Batukd’or, la colla de Gegants i Grallers de Santpedor, així com les colles convidades Bruixes del Nord, Xàldiga i Vibra Percussió. La dansa també va ser protagonista amb l’exhibició de l’Escola de Dansa de Castellnou, que va omplir Cal Llovet de ritme i moviment amb el Dansaflor.
Les activitats van continuar diumenge amb una visita teatralitzada que va reunir una cinquantena de persones. Els personatges de Francesc de Perellós, Constança de Pròixida i Berenguer ça Vila van conduir els assistents per la història i els espais del poble en una proposta que, a més de santpedorencs i santpedorenques, va atraure visitants arribats de municipis com Torelló, Sant Cugat, les Franqueses del Vallès, Vilafranca del Penedès i Moià. També hi va haver temps per a la dansa, amb una nova exhibició de l’Escola de Dansa de Castellnou, i per a una cercavila popular amb els Gegants de Santpedor i els Batukd’or.
La jornada també va incloure la cantada de la coral de la Llar d’Avis Ca l’Arola, que va aportar un moment emotiu i participatiu, i la cloenda musical amb el concert de Gemma Humet, emmarcat dins el cicle Convent. El Santpedor en Flor també ha comptat amb la implicació dels comerços de la CUSA, que han col·laborat engalanant els seus aparadors i contribuint a fer més viu i atractiu el recorregut pel municipi.
L’alcalde de Santpedor, Agustí Comas Guitó, ha volgut agrair “la feina i la implicació de totes les persones voluntàries, entitats, escoles i col·lectius que fan possible el Santpedor en Flor”, i ha remarcat que “sense aquesta xarxa de persones compromeses, una proposta com aquesta no tindria sentit ni seria possible”.
En la mateixa línia, el regidor de Fires, Turisme i Promoció Econòmica, Jordi Hernàndez Sanz, ha destacat que “Santpedor en Flor és un exemple de poble viu, participatiu i orgullós del seu patrimoni i del seu teixit associatiu”, i ha reiterat l’agraïment “a totes les persones i entitats que hi han dedicat temps, esforç i il·lusió”.
