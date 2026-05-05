Els trens tornen a circular amb normalitat per la línia de Renfe del Bages després de tres mesos
Des d'aquest dimarts al matí els combois ja fan el recorregut complet sense necessitat de transbordaments a Terrassa i sense serveis alternatius
Els trens tornen a circular amb normalitat a la línia de Renfe del Bages després de gairebé tres mesos i mig d’alteració i serveis alternatius. Això vol dir que, des d’aquest dimarts, a l'R4 els combois tornen a fer el recorregut complet des de Manresa fins a Sant Vicenç de Calders, amb tota la graella horària d’abans de l’alteració del servei per l’accident de Gelida de final de gener i sense limitacions de velocitat per treballs a la línia per garantir-hi la seguretat, que era el que en aquestes setmanes impedia que es pogués oferir una oferta integral. Segons ha pogut constatar Regió7, efectivament des de primera hora ja han circulat els trens fent tot el recorregut sense necessitat de transbordament a Terrassa amb les freqüències i horaris anteriors a l’afectació que ho havia capgirat tot des de gener.
Cal recordar que aquesta línia estava afectada i alterada, sobretot en el tram del Bages, des de final del mes de gener passat. La detecció, arran de l’accident de Gelida, de diferents punts perillosos o sensibles, ha obligat durant tot aquest temps a fer-hi obres de consolidació i a limitar-ne la velocitat, motiu pel qual s’ha hagut de quedar al llarg de gairebé tres mesos i mig sense el servei de trens habitual.
Com a alternativa, durant aquest període hi ha hagut habilitat un servei de busos i també un tren llançadora que cobrien el recorregut entre Manresa i Terrassa, on calia fer transbordament. Aquesta situació havia afegit gairebé mitja hora més de temps de trajecte a un viatge que fins al centre de Barcelona ja se situa en normalitat per sobre de l’hora i quart.
Aquest dimarts també es restablia el servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser de l’R3, la línia de la Cerdanya, tot i que es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia per les obres de millora que s’hi estan fent des de fa mesos.
«Rodalies avança en la recuperació. Els trams es van restablint mentre invertim per actualitzar la infraestructura i tenir unes Rodalies dignes per a Catalunya», afirmava la consellera de Territori, Sílvia Paneque, dijous passat quan va anunciar aquesta progressiva tornada a la normalitat. Fent un balanç de les millores executades, Paneque va assegurar que «el pla de contingència realitzat durant aquests mesos ha tingut com a prioritat principal recuperar el servei amb seguretat pels treballadors i els usuaris».
Tot i això, va apuntar que «encara es mantindran algunes actuacions puntualíssimes per poder continuar treballant a un ritme més elevat en les millores pendents». Aquest és el cas del tram entre Mora la Nova i Riba-roja d’Ebre, l’àmbit de Ripoll i Puigcerdà i el de les obres del Garraf. Pel que fa a les obres que afecten la línia R3 (la de la Cerdanya), va informar que «s’estan abordant de manera conjunta per no haver d’interrompre el servei més vegades de les imprescindibles. Es manté el PAT per garantir la mobilitat dels usuaris».
També cal recordar que es mantindrà la gratuïtat del servei fins aquest divendres. A partir del dissabte 9 de maig es recuperarà el sistema habitual de pagament.
