La fiscalia demana 27 anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment de manera continuada a una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell
Va elaborar un engany molt sofisticat per aconseguir que la dona s'hi avingués i, a més, per tenir imatges pornogràfiques d'ella
La fiscalia demana 27 anys de presó per a un home al qual acusa d'agredir sexualment de manera continuada a una dona amb discapacitat psíquica i d'enganyar-la per a aconseguir material pornogràfic.
Els fets van passar a partir que la noia, amb una discapacitat psíquica del 55%, va conèixer el fill de l'acusat, que també pateix una discapacitat. Les dues famílies es van fer amigues i van acordar que la noia passaria els caps de setmana i els dilluns i dimarts a casa de l'acusat, a Rajadell, originant-se així una situació de confiança i convivència, segons l'escrit del fiscal.
Això va passar el gener de 2023, i a partir del mes de juny, l'acusat va començar a preparar un elaborat engany per fer creure a la noia que tenia influències en una acadèmia de massatges de Manresa, a la que la noia podria entrar a treballar si ho feia bé.
Sempre segons el relat del fiscal, l'acusat, amb diversos mòbils, va crear grups de missatgeria en els quals va introduir a la noia. Grups d'amics, d'amigues, de l'acadèmia... en els quals ell feia tots els papers per convèncer la noia que parlava amb altres persones. En aquests grups demanava a les persones que volien entrar a l'acadèmia una actitud de total "submissió, obediència i servei cap al seu professor". En aquest cas, l'acusat va acabar dient a la noia que ell era un professor, i que, per tant, les pràctiques les podia fer amb ell.
A partir d'aquí, entre juny i agost de 2023, quan es trobaven a la casa familiar de Rajadell, l'acusat "amb ànim libidinós i per atemptar contra la seva llibertat sexual, prevalent-se de la situació de vulnerabilitat i de discapacitat psíquica de la víctima", anava a l'habitació de la noia i li va fer diverses pràctiques sexuals, amb penetració i sense, i també actes de coprofàgia.
Però això no va ser tot. L'acusat va dir a la noia, sempre segons l'acusació fiscal, que havia de deixar-se gravar nua, mentre feia les pràctiques i que, fins i tot, ella havia d'enviar-li cada dia fotos d'ella despullada a l'acusat.
L'home va ser detingut l'11 d'agost de 2023, i a hores d'ara resta en presó provisional, a la qual va ser ingressat per ordre judicial l'any 2024. La fiscalia li demana 18 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb abús de situació mental i penetració, i una altra pena de 9 anys per producció de pornografia utilitzant persones amb discapacitat. Tot això, a més de 10 anys de llibertat vigilada i el mateix temps d'allunyament de la víctima. També se sol·licita una indemnització de 60.000 euros. El judici es farà a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona els dies 13, 14 i 15 de maig.
