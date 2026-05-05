Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Judit VinyesRosa PeralRodaliesHantavirusFerran MascarellLa Meva Salut
instagramlinkedin

La fiscalia demana 27 anys de presó per a un home acusat d'agredir sexualment de manera continuada a una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

Va elaborar un engany molt sofisticat per aconseguir que la dona s'hi avingués i, a més, per tenir imatges pornogràfiques d'ella

L'entrada principal de l'Audiència Provincial de Barcelona

L'entrada principal de l'Audiència Provincial de Barcelona / Albert Hernàndez Ventós / ACN

Eduard Font Badia

Manresa

La fiscalia demana 27 anys de presó per a un home al qual acusa d'agredir sexualment de manera continuada a una dona amb discapacitat psíquica i d'enganyar-la per a aconseguir material pornogràfic.

Els fets van passar a partir que la noia, amb una discapacitat psíquica del 55%, va conèixer el fill de l'acusat, que també pateix una discapacitat. Les dues famílies es van fer amigues i van acordar que la noia passaria els caps de setmana i els dilluns i dimarts a casa de l'acusat, a Rajadell, originant-se així una situació de confiança i convivència, segons l'escrit del fiscal.

Això va passar el gener de 2023, i a partir del mes de juny, l'acusat va començar a preparar un elaborat engany per fer creure a la noia que tenia influències en una acadèmia de massatges de Manresa, a la que la noia podria entrar a treballar si ho feia bé.

Sempre segons el relat del fiscal, l'acusat, amb diversos mòbils, va crear grups de missatgeria en els quals va introduir a la noia. Grups d'amics, d'amigues, de l'acadèmia... en els quals ell feia tots els papers per convèncer la noia que parlava amb altres persones. En aquests grups demanava a les persones que volien entrar a l'acadèmia una actitud de total "submissió, obediència i servei cap al seu professor". En aquest cas, l'acusat va acabar dient a la noia que ell era un professor, i que, per tant, les pràctiques les podia fer amb ell.

A partir d'aquí, entre juny i agost de 2023, quan es trobaven a la casa familiar de Rajadell, l'acusat "amb ànim libidinós i per atemptar contra la seva llibertat sexual, prevalent-se de la situació de vulnerabilitat i de discapacitat psíquica de la víctima", anava a l'habitació de la noia i li va fer diverses pràctiques sexuals, amb penetració i sense, i també actes de coprofàgia.

Però això no va ser tot. L'acusat va dir a la noia, sempre segons l'acusació fiscal, que havia de deixar-se gravar nua, mentre feia les pràctiques i que, fins i tot, ella havia d'enviar-li cada dia fotos d'ella despullada a l'acusat.

Notícies relacionades

L'home va ser detingut l'11 d'agost de 2023, i a hores d'ara resta en presó provisional, a la qual va ser ingressat per ordre judicial l'any 2024. La fiscalia li demana 18 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual amb abús de situació mental i penetració, i una altra pena de 9 anys per producció de pornografia utilitzant persones amb discapacitat. Tot això, a més de 10 anys de llibertat vigilada i el mateix temps d'allunyament de la víctima. També se sol·licita una indemnització de 60.000 euros. El judici es farà a la secció 3a de l'Audiència de Barcelona els dies 13, 14 i 15 de maig.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
  3. És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  4. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  5. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  6. Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
  7. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  8. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès

Petició de 27 anys per a l'acusat d'agredir sexualment d'una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

Petició de 27 anys per a l'acusat d'agredir sexualment d'una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

Monestir de Montserrat: història, la Moreneta, com arribar-hi i què fer

Monestir de Montserrat: història, la Moreneta, com arribar-hi i què fer

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

Calendari de la vaga de professors: totes les dates convocades a Barcelona i la resta de Catalunya

Calendari de la vaga de professors: totes les dates convocades a Barcelona i la resta de Catalunya

Indemnitzat amb més de 7.000 euros un treballador acomiadat per trucar a la família des del telèfon de l’empresa

Indemnitzat amb més de 7.000 euros un treballador acomiadat per trucar a la família des del telèfon de l’empresa

Sant Jordi es prepara per cuinar 300 quilos de cargols en una nova edició del Roseret

Sant Jordi es prepara per cuinar 300 quilos de cargols en una nova edició del Roseret

Marganell celebrarà una Festa del Panellet que combinarà tradició i divulgació

Marganell celebrarà una Festa del Panellet que combinarà tradició i divulgació

El prestigiós blog d’arquitectura HIC recull la transformació de la plaça Aguilar de Navarcles

El prestigiós blog d’arquitectura HIC recull la transformació de la plaça Aguilar de Navarcles
Tracking Pixel Contents