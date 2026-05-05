Marganell celebrarà una Festa del Panellet que combinarà tradició i divulgació
Dissabte hi haurà dues xerrades de temàtica científica, i diumenge mercat artesanal, cultura popular i el repartiment del panet beneït
Marganell celebrarà aquest pròxim cap de setmana, 9 i 10 de maig, la seva tradició més arrelada: la Festa del Panellet. Un esdeveniment molt vinculat a bona part dels municipis del Bages sud i que té lloc en el marc de l’arribada de la primavera. En el cas de la festa que ho motiva a Marganell, els actes començaran dissabte al matí amb dues xerrades ben diferents. La primera, que tindrà lloc a partir de 2/4 d’11 del matí, anirà a càrrec del naturalista Martí Boada, que parlarà sobre els boscos de Catalunya al segle XXI i del que suposa el canvi climàtic. Al migdia, les científiques Neus Sabaté i Ariadna Farrés explicaran l’experiència de les missions Hypatia Mars, formades per dones, que simulen la vida a Mart. A les 2 tindrà lloc una arrossada popular a la plaça de l’Església.
Ja diumenge, jornada central de la festa, el nucli del poble acollirà una fira de productes artesanals i food truck al llarg del matí. En paral·lel, s’aniran desenvolupant diferents actes. A les 11 hi haurà actuacions de grups de cultura popular: els gegants de Marganell i de Castellbell i els bastoners d’aquesta població.
Serà a partir de 2/4 d’1 quan s’iniciarà la missa en el marc de la qual tindrà lloc la benedicció del pa i del terme. A la sortida es podrà veure el ball de la coca, i també els del Rogle i la Polca d’Ours, als quals es convidarà tothom a participar-hi. Tot seguit hi haurà sardanes i el repartiment del panellet.
