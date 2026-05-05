El prestigiós blog d’arquitectura HIC recull la transformació de la plaça Aguilar de Navarcles
La recent remodelació de l'espai s'emmarca dins el projecte de l'Ajuntament de regenerar el nucli antic
La recent reforma de la plaça d’Aguilar, al centre històric de Navarcles, ha estat reconeguda i publicada al prestigiós blog d’arquitectura HIC, una plataforma de referència internacional en la difusió de projectes contemporanis. Aquesta publicació suposa un important reconeixement a la qualitat arquitectònica i urbana de la intervenció impulsada pel municipi.
El projecte, obra de l’estudi Vora Arquitectura, ha transformat aquest espai en una nova plaça que combina funcionalitat, identitat i sensibilitat pel context històric. L’actuació s’emmarca dins l’estratègia municipal de regeneració del nucli antic, amb l’objectiu de recuperar espais públics i retornar-los vitalitat, fomentant-ne l’ús ciutadà.
La nova plaça, segons fonts municipals, s’ha configurat com un espai acollidor i actiu, pensat per a les persones. L’actuació ha inclòs la creació d’una superfície central contínua, resolta amb formigó, que reforça la relació amb la façana de Ca l’Aguilar, edifici patrimonial rehabilitat com a equipament municipal. Dos grans parterres actuen com a elements estructuradors de l’espai, en el sentit que protegeixen la plaça del trànsit rodat i ofereixen zones de bancs i una plataforma amb usos lúdics i escènics.
La intervenció també ha incorporat una font i una aposta per la naturalització de l’espai, amb la plantació d’arbres, vegetació herbàcia i flors. A més, el projecte integra solucions sostenibles de gestió de l’aigua de pluja, que es recull i s’infiltra al subsòl per afavorir el manteniment de la vegetació.
Els treballs han estat desenvolupats en coherència amb els carrers adjacents i reforçant la identitat del conjunt urbà.
