Detenen quatre persones al Bages després de furtar la bossa d'una dona de dins del seu cotxe
Es tractava d'un grup especialitzat en furts per distracció que entre tots acumulaven un total de 39 antecedents policials
Els Mossos d’Esquadra de Manresa van detenir el dissabte passat, 2 de maig, tres homes i una dona d’entre 23 i 40 anys com a presumptes autors de set delictes de furt, estafa bancària i pertinença a grup criminal.
Pels volts de les deu del matí del mateix dia, els Mossos van rebre l’avís d’una dona a qui acabaven de sostreure la bossa de mà de l’interior del seu vehicle. La víctima acabava de fer una compra en un establiment de Sant Fruitós de Bages i, després de deixar-la al seient del copilot, un vehicle se li va acostar. Un dels ocupants li va demanar indicacions per anar a una població, mentre una altra persona va aprofitar la distracció per sostreure-li la bossa de mà.
Gràcies a la ràpida actuació policial, els mossos van localitzar el vehicle implicat amb quatre ocupants a la carretera C-55, i el van aturar. A l’interior del cotxe es va recuperar la bossa de la víctima i altres objectes que pertanyien a diferents persones. Davant d’aquests fets, els quatre ocupants van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte de furt. Posteriorment, la investigació va determinar que també havien intentat fer extraccions bancàries utilitzant el telèfon mòbil de la víctima.
A més, el conductor del vehicle va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que no havia obtingut mai el permís de conduir. Els agents van retornar tots els objectes a la seva propietària, i els detinguts van passar el 4 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
Grup criminal especialitzat en furts
Les gestions policials també han permès relacionar els detinguts amb un furt comès el 30 d’abril a l’aparcament d’un centre comercial de Barberà del Vallès, mentre la víctima desava la compra al seu vehicle. Durant la detenció, els agents van recuperar alguns dels objectes sostrets en aquest fet.
D’altra banda, dos dels detinguts també estan relacionats amb cinc delictes de furt comesos el 31 de gener a Berga. Quatre dels fets van tenir lloc durant el mercat setmanal, on els autors van sostreure telèfons mòbils, carteres i bosses de mà. En un dels casos, a més, van realitzar dos càrrecs fraudulents al compte corrent d’una de les víctimes. La Unitat d’Investigació de Berga va obrir una investigació que va permetre identificar dos dels autors, que es troben entre els localitzats i detinguts a Manresa el passat dissabte.
Entre tots els detinguts acumulen un total de 39 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, principalment per furts i estafes bancàries.
