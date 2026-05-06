Felip Echarri tornarà a encapçalar la llista de Junts a Sant Fruitós
El candidat és actualment regidor a l’oposició i ho va ser del govern tripartit en el mandat anterior
Junts per Sant Fruitós de Bages aposta per l’experiència en la candidatura per a les pròximes eleccions municipals. Felip Echarri tornarà a encapçalar la llista per a aquests comicis, que és el que ha aprovat l’assemblea local per unanimitat.
Echarri, que actualment exerceix com a regidor i portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, acumula una àmplia trajectòria en la política local del municipi. Durant la legislatura anterior va formar part del govern municipal com a regidor d'educació, tecnologia i promoció econòmica. En l'actual legislatura, a la qual ja va accedir havent estat cap de llista, està a l’oposició.
La formació destaca en un comunicat que amb Echarri al consistori, tot i no estar al Govern, «Junts per Sant Fruitós ha demostrat que es pot fer política útil des de l'oposició. No amb soroll ni obstrucció, sinó amb propostes realistes, adaptades a les necessitats reals del municipi, i amb la capacitat de tirar-les endavant gràcies a la xarxa de relacions que aporta formar part d'un partit amb presència a totes les institucions del país».
Entre les iniciatives en relació amb les quals destaquen que han tingut incidència enumeren l’adequació dels accessos al camp de futbol de Sant Fruitós, i n’apunten que «la meitat del cost del projecte el 2025, 150.000 euros, ha estat possible gràcies a la gestió de Junts a la Diputació de Barcelona, impulsada directament des de la secció local». També la renovació de la concessió de la pista de gel per Nadal, «un projecte iniciat durant el mandat anterior quan Echarri formava part del govern municipal. Avui la pista s'ha consolidat com un referent comarcal i de la Catalunya Central, i la seva continuïtat garanteix un servei esportiu i cultural de primer nivell per al municipi».
Altres referències en la qual, segons Junts, el seu paper ha estat rellevant és en la nova nau per a la brigada municipal i espai per a entitats; la instal·lació de fanals solars en espais públics del municipi, al pàrquing davant de l'Escola Paidos i a Pineda de Bages; i la creació d'un futur pressupost participatiu adreçat als joves de Sant Fruitós.
Felip Echarri va destacar en l’assemblea que aquest projecte «no és tancat ni exclusiu. La millor candidatura és la que té les millors persones, i les millors persones les trobarem a Junts». En aquest sentit, va fer una crida oberta a totes aquelles persones que vulguin formar part del projecte, ja sigui integrant-se a la candidatura, aportant propostes i idees, o simplement sumant-se a la reflexió sobre quin municipi volem per al 2027 i més enllà.
