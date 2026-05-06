Ferrocarrils quantifica en 14.000 euros els danys a la via del tren de la potassa per la protesta de Revoltes de la Terra
A més a més, els Mossos van imposar unes 70 denúncies per diverses infraccions relacionades amb l'acampada
Ferrocarrils de la Generalitat ha xifrat en 14.000 euros els danys causats a la via del tren de la potassa durant la protesta del col·lectiu Revoltes de la Terra contra l'empresa ICL. L'empresa ferroviària, responsable del tram de vies que es va sabotejar, va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra el passat 19 d'abril.
Es fa efectiva així la previsió feta pel secretari per a la Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, que hores després dels fets ja va avisar que "es presentarà denúncia, els fets són molt greus. La protesta és legítima, però aquesta acció és punible. És un sabotatge". Els fets van passar dissabte, i durant la nit de dissabte a diumenge els operaris de Ferrocarrils van poder restablir la circulació. El primer tren va passar diumenge a la tarda.
Per altra banda, l'Ajuntament de Callús també ha presentat denúncia pels desperfectes que va patir el camí del cementiri i de la Rectoria de Godmar en la mateixa acció. A hores d'ara, el consistori ha presentat a Territori de la Generalitat un informe tècnic elaborat per l'arquitecte municipal sobre el qual ha basat la denúncia que es va presentar dimarts. Tot i això, encara no es disposa d'una valoració total del valor de la reparació dels desperfectes. Tal com ja va explicar en el seu moment a Regió7 l'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernàndez, en l'acció de sabotejar la via, els manifestants també van desmuntar els talussos del camí que puja al cementiri.
Els fets es van produir el dissabte 18 d'abril, quan en el context de la protesta contra l'empresa minera ICL, un grup de participants en la protesta de Revoltes de la Terra contra ICL va sabotejar la via del tren que porta la potassa des de Súria fins al Port de Barcelona. Va ser a l'altura de Callús, i en fer-ho van tallar també els accessos a la pujada del cementiri del poble i a la Rectoria de Godmar. Amb aquesta barricada impedien també el fàcil accés dels operaris per a arranjar els desperfectes.
Durant aproximadament un centenar de metres les vies estaven plenes de formigó arrancat dels laterals de la via, i els cables elèctrics que corren coberts al costat dels raïls estaven arrencats i cremant sobre l'asfalt del camí que puja al cementiri. Això també va provocar importants talls del servei de fibra i internet als pobles de Súria fins a Solsona.
Denúncies administratives
De moment, Mossos d'Esquadra no ha anunciat que s'hagin fet detencions sobre aquest cas, però sí que en el transcurs dels tres dies de protesta i d'acampada a Callús es van imposar una setantena de denúncies administratives.
En concret, es van fer 49 denúncies a vehicles per incomplir la llei d'accés motoritzat al medi natural, 23 denúncies de trànsit, la majoria per estacionar dificultant la circulació, i es va obrir una acta administrativa per acampada sense autorització del propietari.
