Montserrat ja té oberta la reserva per assistir a la pregària amb el Papa: els 10 passos per fer-la
Guia pràctica per participar en un dels actes centrals de Lleó XIV al monestir el 10 de juny
L’abadia de Montserrat ha obert ja un apartat específic a la seva web en el qual anuncia la pròxima visita del Papa Lleó XIV, detalla els actes abans esmentats en els quals participarà, dona uns primers consells per a tots aquells que tinguin previst assistir a aquella jornada al monestir. I, especialment rellevant, ja ha habilitat les reserves per als qui vulguin participar en directe, des de les places exteriors, de la pregària del Sant Rosari del 10 de juny amb Lleó XIV.
Per fer aquesta reserva, aquests són els 10 passos que cal seguir:
1. Accedir a la web del Monestir (www.abadiademontserrat.cat)
2. Anar a l'apartat de reserves (pestanya situada a la part superior dreta)
3. Prémer sobre la llegenda "Fes la teva reserva"
4. S'obre una pàgina amb diversos actes als quals es pot reservar. Un d'aquests, ben visible, és el de la visita del Sant Pare Lleó XIV
5. Dins del requadre específic d'aquest acte, a la part inferior dreta hi ha la pestanya en vermell per reservar. Quan es prem, apareix un missatge que informa que abans de comprar cal saber que aquell dia la carretera estarà tancada i que cal escollir quina opció de transport es prefereix durant el procés de reserva: aeri o cremallera.
6. Tot seguit, cal reservar la zona de l'exterior, dividida en sis espais, tot i que es pot triar entre tres: la plaça del Museu, la de Sant Jordi o la de l'hotel (a peu dret). També l'hora, tot i que només hi ha les 12 del migdia, i el nombre de persones. En aquest punt, quan es diu continuar s'obre una fitxa amb diferents camps per emplenar (nom, cognoms, gènere, data de naixement, país de residència, DNI i codi postal).
7. En demanar de continuar apareix un nou missatge que informa que és ara que s'ha d'escollir el sistema de transport per accedir aquell dia a Montserrat, amb quatre opcions: Cremallera de Montserrat anada i tornada, aeri de Montserrat anada i tornada, des de Barcelona tren FGC + Cremallera anada i tornada, o des de Barcelona tren + aeri de Montserrat anada i tornada.
8. Un cop escollida l'opció, s'obre un panel d'horaris d'accés per triar que va des de les 6:15 fins a les 11:15. Mostra el preu del sistema escollit per arribar-hi.
9. Ja triat transport i hora, s'obre una darrera pantalla per omplir de nou amb dades personals (nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i lloc de residència).
10. Cal acceptar els termes i condicions per, finalment, completar la reserva, que arribarà través dels dispositius (mòbil i correu facilitats)
Subscriu-te per seguir llegint
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada