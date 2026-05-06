La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
La cursa solidària se celebrarà el 30 de maig i espera recaptar set tones d’aliments per a famílies vulnerables
Sant Joan de Vilatorrada acollirà el pròxim 30 de maig la 7a edició de la Punk Trail, una cursa de muntanya amb rerefons solidari. Enguany s’han superat els 700 inscrits, una xifra rècord des de la creació de l’esdeveniment, i s’espera recaptar set tones d’aliments que es destinaran a famílies vulnerables. En acabar la prova, hi haurà un sopar i música per cloure la jornada.
La Punk Trail arriba a aquesta nova edició després d’haver superat l’any passat els 600 participants i haver recollit cinc tones d’aliments. En aquesta ocasió, s’ha assolit el límit d’inscripcions, amb més de 700 corredors, i l’objectiu és arribar a les set tones d’aliments.
A partir de 2/4 de sis de la tarda, a l’Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, es farà la recollida d’aliments i el registre dels participants. A les set començarà la cursa, que oferirà dos recorreguts: un de 12 km amb un desnivell de 500 metres, i un altre de 17 km amb un desnivell de 1.100 metres, tots dos pels voltants del Collbaix.
En acabar les proves, els participants gaudiran d’una botifarrada per sopar i, tot seguit, d’un final de festa amb música. La iniciativa està impulsada per l’entitat Vilatorrats i compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
La Punk Trail s’ha consolidat dins el circuit de curses de muntanya no competitives que se celebren entre febrer i octubre en diverses localitats del Bages i l’Alta Segarra. Es tracta de proves amb inscripció gratuïta i caràcter solidari: a canvi de no pagar cap quota, els participants aporten aliments destinats als serveis socials.
