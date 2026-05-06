El Vaticà fa oficial que el Papa serà el 10 de juny a Montserrat
La comunitat benedictina ha emès un comunicat en el qual expressa «el nostre més profund agraïment» al pontífex «per voler peregrinar fins aquesta casa de la Mare de Déu»
Ara ja és oficial. El Papa Lleó XIV serà el 10 de juny a Montserrat, dins de la visita que al llarg d’aquella setmana farà a l’Estat, durant dos dies a Catalunya. El que ja havia avançat Regió7 mesos enrere s’ha oficialitzat aquest dimecres, quan el Vaticà ha fet pública l’agenda detallada del viatge que el pontífex iniciarà just d’aquí a un mes. També al llarg d’aquesta presència a Catalunya (que tindrà en el temple de la Sagrada Família l’epicentre) serà a la presó de Brians, a Sant Esteve Sesrovires.
A Montserrat, el Sant Pare presidirà la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salve i el Virolai
A Montserrat, el Sant Pare presidirà la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salve i el Virolai, «unint-se així als milions de peregrins que cada any pugen a Montserrat i presenten a la Moreneta els seus anhels i les seves esperances», segons ha expressat ja la comunitat benedictina en un comunicat fet públic després de l’anunci. En aquest pronunciament, l’abadia ha destacat que «ja des d’ara volem convidar a tothom a venir a Montserrat per acollir el Papa Lleó XIV i pregar juntament amb ell, amb la comunitat de monjos i amb els escolans». I ha detallat que en els diferents canals de comunicació de l’abadia hi haurà la informació necessària per organitzar la vinguda a Montserrat el dia 10 de juny de 2026.
En aquest mateix comunicat, la comunitat benedictina expressa «el nostre més profund agraïment» al pontífex «per voler peregrinar fins aquesta casa de la Mare de Déu». La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat, afirmen, «serà un esplèndid coronament de les celebracions del Mil·lenari de la fundació del nostre monestir benedictí», que es va commemorar al llarg del darrer any 2025 «i que encara ressonen vivament en el nostre record». A la vegada, diu la comunitat, «serà també un signe ben visible de la comunió que sempre ha existit entre l’Església Universal i aquella que peregrina a Montserrat».
Finalment, diu que «encomanem aquest viatge del Sant Pare a la Mare de Déu de Montserrat, tot desitjant que redundi en abundants fruits espirituals per al nostre poble».
L'accés dels visitants serà amb aeri i cremallera
De fet, l’abadia de Montserrat ha obert ja un apartat específic a la seva web, amb un muntatge amb la imatge del Papa i de la Moreneta, en el qual anuncia aquesta pròxima visita, detalla els actes abans esmentats en els quals participarà i dona uns primers consells per a tots aquells que vulguin participar d’aquella jornada al monestir.
D’entrada, ja es concreta que per participar en la pregària, que serà molt especial per la presència del pontífex, cal fer reserva prèvia. I s’especifica que totes les reserves de lloc corresponen a les places exteriors del monestir, des d’on es podrà seguir mitjançant pantalles gegants.
Pel que fa a la mobilitat en aquella jornada, s’especifica que el 10 de juny l’accés a l’abadia de Montserrat es farà mitjançant aeri o cremallera. La circulació per les carreteres BP-1121 i BP-1103 (per Monistrol i per Can Maçana) i l’accés a l’aparcament de Montserrat, restaran restringides al trànsit excepte per a vehicles autoritzats a partir del dia abans. Els autobusos podran accedir a l’aparcament previ registre en la seva reserva de grup.
Per accedir a la pregària caldrà passar control de seguretat. Es recomana arribar amb temps suficient.
Les places del Santuari restaran tancades des del dia 9 a partir de les 8 del vespre. L’accés a la pregària s’obrirà el dia 10 a partir de 2/4 de 7 del matí.
