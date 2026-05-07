El Consell Comarcal impulsa a Callús una nova Trobada de Dones del Bages
La iniciativa, que arriba ja a la seva quinzena edició, vol fomentar la creació de xarxa i un espai per compartir experiències
Callús serà l’amfitrió el dissabte 16 de maig de la XV Trobada de Dones del Bages, una jornada impulsada pel Consell Comarcal que, sota el lema ‘Bagenques en xarxa’, reunirà dones de tot el territori i oferirà un espai de trobada, participació i apoderament col·lectiu.
La jornada, que tindrà com a escenaris principals el Casal del Poble i l’Escola de Joventut, té com a objectiu estrènyer llaços entre les dones de la comarca, incentivant així la creació de xarxes de sororitat i enfortint el teixit comunitari des d’una perspectiva de gènere. Alhora, ofereix un espai propi de reflexió per compartir experiències des de la realitat femenina i afavorir el creixement personal.
La consellera d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan i Claret, ha destacat que «la Trobada de Dones reivindica la força col·lectiva de les dones del Bages i la importància de generar espais on escoltar-nos, aprendre les unes de les altres i enfortir vincles. Continuarem impulsant iniciatives que situïn la igualtat i la participació en el centre, per construir una societat més justa».
Un programa participatiu
La jornada arrencarà amb la benvinguda institucional, donant pas a un ventall de diversos tallers sobre autodefensa feminista, tècniques d’estampació botànica, treballs artístics amb flors i argila, sessions centrades en el benestar emocional, el descobriment de la veu i la gestió de les finances des d’una òptica femenina.
La cloenda anirà a càrrec de l’espectacle humorístic Tu 2x2 El moment perfecte, de 2x2 Impro, seguit d’un refrigeri compartit per intercanviar impressions i tancar la matinal en un clima de germanor.
Per tal de facilitar l’assistència, la trobada disposarà de servei gratuït de canguratge, amb inscripció prèvia, de manera que les dones amb fills i filles petites també puguin participar plenament en la jornada. La participació és gratuïta i cal inscriure’s prèviament a través del 93 693 03 63 o omplint un formulari web (https://participa.ccbages.cat/inscripcions-trobada-dones-2026).
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Pons Joiers de Manresa posa al dia un negoci tradicional en la seva tercera generació
- Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès