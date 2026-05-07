Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
Regió7
Aliança Catalana ja té el seu primer alcaldable del Bages de cara a les pròximes eleccions municipals, el maig de l'any que ve. Jordi Coloma serà el candidat per liderar el govern de Sant Vicenç de Castellet, després que el partit l'ha triat amb l’objectiu de construir una alternativa sòlida, arrelada al municipi i centrada en la defensa dels interessos dels veïns, segons que ha confirmat la mateixa formació.
Empresari, pare de família i vinculat des de sempre a la vida social i associativa del poble, Jordi Coloma encapçalarà un projecte municipal que "aposta per recuperar l’ordre, la proximitat i l’orgull de poble davant d’uns partits tradicionals cada cop més allunyats de les preocupacions reals de la ciutadania".
Casat des de fa més de trenta anys i pare de tres fills, forma part d’una família molt vinculada al municipi, i el partit en destaca "els valors de l’esforç, la responsabilitat i el compromís comunitari", així com "la manera d’entendre el país basada en les llibertats individuals, l’arrelament cultural, la iniciativa privada i el respecte per les tradicions i la identitat catalana".
Com a empresari del sector industrial especialitzat en la reparació i distribució de maquinària CNC, Aliança Catalana valora el coneixement que Coloma té de primera mà sobre les dificultats que afronten autònoms, petites i mitjanes empreses i indústria local davant l’excés de burocràcia, la pressió fiscal i la manca de suport institucional que el partit considera que hi ha actualment. Així mateix, diu que la seva trajectòria professional li ha permès conèixer el teixit productiu català, especialment la realitat dels polígons industrials i la necessitat urgent de recuperar una economia al servei del país i no dels interessos d’unes elits allunyades del territori.
“Com molts veïns de Sant Vicenç, estic cansat de veure com el nostre poble es deteriora: carrers cada cop més insegurs i una classe mitjana ofegada, treballant més per viure pitjor”, afirma Coloma. “Ens han volgut fer creure que això era normal. Però no ho és.”, afegeix el candidat de Sant Vicenç, que manté una implicació amb el poble més enllà de l’àmbit empresarial. Actualment, és vicepresident de la Penya Blaugrana local i participa activament en l’associació d’empresaris dels polígons del municipi. També manté una estreta vinculació amb la cultura popular i la vida associativa local., fins al punt que ha participat durant tota la vida en representacions teatrals, Pastorets i La Passió. Per altra banda, ja de petit, va practicar trial de manera aficionada, una passió que va mantenir dels 5 als 15 anys fins que una lesió el va obligar a deixar-ho, tot i que manté una gran afició pel món de les motos antigues.
Segons fonts del partit, en l'àmbit identitari Coloma es declara independentista convençut, i "destaca pel seu caràcter proper, la seva capacitat de lideratge i la seva voluntat de treballar per Catalunya des de la coherència, el compromís i l’acció directa". En aquest sentit, l'alcaldable assegura que fa el pas amb Aliança Catalana “per posar ordre, recuperar el respecte i defensar els nostres, sense complexos”. I afegeix: “Jo dono la cara. Pel futur dels teus fills, fes el pas.”
Amb aquesta candidatura, "Aliança Catalana reforça la seva implantació al Bages i presenta una proposta municipal clara per recuperar la seguretat, el respecte, l’orgull de poble i la veu dels veïns davant d’uns partits tradicionals que han normalitzat el deteriorament dels nostres municipis".
Subscriu-te per seguir llegint
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- La droga més popular a Europa s'estén per la Catalunya central sense entrebancs
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»