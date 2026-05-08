Artés inicia les obres per millorar la seguretat i l’accessibilitat a l’encreuament entre les principals vies de mobilitat

L’actuació, amb una durada de tres mesos i un pressupost de 133.947 euros, ampliarà espais per a vianants i pacificarà el trànsit en un dels principals punts de mobilitat del municipi

L’encreuament entre el carrer Barquera (BV-431) i el carrer Rocafort (BV-4512) / Ramon Creus

L’Ajuntament d’Artés ha iniciat les obres de millora de la seguretat i l’accessibilitat a l’encreuament de dues travesseres urbanes que constitueixen els principals eixos de mobilitat del municipi: el carrer Barquera (BV-431) i el carrer Rocafort (BV-4512). L’actuació té una durada prevista de tres mesos i un pressupost de 133.947,00 euros. Tal com indica el consistori, el projecte té com a objectiu principal millorar la seguretat viària i l’accessibilitat mitjançant la pacificació del trànsit i l’ampliació dels espais destinats als vianants.

Pel que fa a les actuacions previstes, es durà a terme l’adequació i la millora de l’amplada de les voreres, així com la implantació de nous passos de vianants adaptats a tots els itineraris de l’encreuament. També s’hi executaran passos de vianants elevats previs, que milloraran l’accessibilitat i contribuiran a reduir la velocitat dels vehicles, juntament amb l’estrenyiment de la calçada a l’encreuament, tot garantint els radis de gir.

El projecte inclou, a més, la redistribució de l’espai d’accés a l’Ajuntament, amb l’eliminació de pendents transversals, la creació d’un itinerari adaptat, la reducció de l’espai destinat als vehicles, l’ampliació del vestíbul exterior i la creació d’espais enjardinats. També es preveu el trasllat de les places d’aparcament de la policia local, la reparació, substitució i ampliació d’embornals per a la recollida d’aigües pluvials, així com el reasfaltatge de la calçada amb nova senyalització horitzontal i vertical.

L’Ajuntament ha notificat que, durant l’execució de les obres, als carrers Barquera, Rocafort, carretera de Prats i les Parres es mantindrà la circulació, regulada amb pas alternatiu o sentit únic segons convingui en cada fase. De manera puntual, es podrà tallar el trànsit per executar treballs concrets, amb la corresponent senyalització. Les sortides dels carrers Raval i Pla del Clavari cap a la placeta davant de l’Ajuntament es tallaran durant la fase d’obra que afecti aquest tram, i els vehicles dels veïns hauran de sortir en sentit contrari cap als carrers Indústria i Joan Maragall.

Es garantirà en tot moment la circulació de vianants per accedir a les finques privades i a l’Ajuntament, amb les mesures de seguretat pertinents. Tot i això, es podran produir molèsties puntuals per sorolls, vibracions i pols, habituals en aquest tipus d’actuacions, tal com adverteixen des del consistori artesenc.

