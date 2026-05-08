La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords
2.700 persones s'han inscrit per prendre part al 14è Fem el Camí al teu costat que aquest divendres al matí uneix la comissaria de Manresa amb Montserrat
La consellera Núria Parlon, la delegada del Govern a la Catalunya Central Elia Tortolero, la padrina actual Mari Pau Huguet, la padrina de l'any passat Mayka Navarro i 2.700 persones més han emprès aquest divendres al matí la sortida a la 14a caminada Fem el Camí al teu costat, que organitzen els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central per a la lluita contra el càncer. Una xifra d'autèntic rècord, com reconeixia el David Devant, un dels impulsors. "És la xifra més alta des que ho fem en divendres".
I a més a més de tota aquesta gentada, també hi havia una participant molt especial, l’Ariadna Balmes, de Torelló, pacient d’hematologia leucèmica, que amb la seva cadira de rodes volia assolir el somni d’arribar al cim de Montserrat, i per això es va fer una crida a voluntaris que volguessin acompanyar-la amb una cadira de rodes de muntanya, una Joëlette. Era la primera vegada que s'hi enfilava i ho feia "doncs perquè l'Elena Vers m'ha embolicat, bàsicament per això. I em va semblar molt bona idea i aquí estic". Vers és tècnica esportiva especialitzada en rehabilitació oncològica i aquest matí estava ultimant tots els detalls perquè la caminada amb la cadira fos un èxit, mentre l'Ariadna posava cara d'il·lusió. "Anem una mica a l'aventura, a veure què passa. Mira que jo al principi era molt reticent a això, i si no podia anar a la muntanya, doncs no hi vaig. Però veure tot el que s'està movent, la il·lusió de l'altra gent, jo també l'he recuperat aquesta il·lusió. Estic molt contenta d'estar aquí".
I ben aviat s'esmunyia al mig de la multitud, una gentada que no parava de fer-se fotos amb la padrina d'aquesta edició, la televisiva Mari Pau Huguet, que estava "una mica espantada per la caminada. Jo ballo molt, però caminar... M'he entrenat pel meu poble, però no sé si en tindré prou". Només ha faltat que la padrina de l'any passat, la periodista Mayka Navarro, li digués que va acabar "morta" perquè Huguet s'espantés del tot.
A les 8 en punt es donava la sortida, i els participants començaven el camí des de l'esplanada de darrere la comissaria de Manresa, a la zona dels Trullols. Entre ells, la consellera Núria Parlon, que ja era la segona vegada que hi participa, acompanyada del Comissari Carles Anfruns, cap de la Regió Policial Central, i de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
Per als organitzadors, és "un èxit. Les samarretes les hem exhaurit. Fins i tot hem agafat unes comandes extra per la gent que vulgui col·laborar i s'hagi quedat sense. Fins al dilluns tindrem temps de la gent de comprar-la, encarregar-la i al mes de juny els hi donarem". Segons Devant, "els padrins ens han donat un bon cop de mà, han fet bullir l'olla i això ha fet molta repercussió i jo crec que es va coneixent cada vegada més perquè portem ja 14 anys i la gent que ve s'ho passa bé, li agrada, col·labora i suposo que l'efecte crida és aquest. Ve un autocar de Tarragona, sabem que baixa gent de Girona, del Pirineu... Evidentment, la majoria són de la Catalunya central, però ve gent de tot Catalunya".
Des que es fa en divendres ha estat el cop que més gent hi ha pres part, i "hem de dir que ens agradaria repetir-ho en cap de setmana com ho vam fer, perquè encara va ser més èxit i al final el que es tracta és de sumar i com més gent ve, més es pot destinar al servei d'oncologia dels hospitals. Però tenim un inconvenient a Montserrat de l'encaix de fer-ho en maig. Tenen moltes coses a fer, molts turistes i hem de trobar aquest encaix, però treballem per mirar de repetir-ho en cap de setmana".
Per al moment, l'objectiu és recaptar 500.000 euros, ja que amb l'aconseguit l'any passat ja sumen 452.374 els euros recollits que s'han destinat als serveis d'oncologia de 4 hospitals de les comarques centrals.
