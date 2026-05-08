Una col·lisió cotxe moto provoca retencions a la C-55

El conductor de la motocicleta ha resultat ferit de poca consideració

Retencions a la C-55 provocades per l'accident d'aquest migdia / SCT

Eduard Font Badia

Manresa

Una col·lisió entre un cotxe i una moto ha provocat que el trànsit de la C-55 es col·lapsés entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. L'avís de l'accident s'ha donat a les 15.43 hores, i en aquell moment el trànsit s'ha vist interromput en els dos sentits, per les tasques d'assistència al ferit, que semblava de poca consideració. Ha estat a l'altura del punt quilomètric 20, al terme de Sant Vicenç de Castellet en sentit Barcelona.

Al cap d'una mitja hora ja es circulava, però les retencions s'han notat fins pràcticament una hora més tard de l'accident.

