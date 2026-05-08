El PSC presenta una nova candidata per retornar a l’Ajuntament de Sant Fruitós
Eva Torres Santiago és l’escollida per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipal del 2027
L’Agrupació Socialista de Sant Fruitós de Bages ha escollit per unanimitat Eva Torres Santiago com a cap de llista per a les eleccions municipals de l’any que ve. Una cara nova amb la qual el PSC confia poder retornar al consistori santfruitosenc, d’on va quedar sense representació després dels comicis del 2023.
Segons ha detallat el partit, la nova cap de llista és militant, de llarga trajectòria i havia format part de l’anterior candidatura, tot i que en aquell cas figurava en el tercer lloc en una llista que va encapçalar, també per primer cop, Albert Bosch.
Eva Torres de 50 anys, és administrativa en una empresa de logística, i afirma que està «formada i preparada per encapçalar una llista que compaginarà experiència i noves incorporacions».
El partit remarca que aquest mandat sense presència al consistori «ha servit per preparar el partit i la candidatura per al gran objectiu de no solament retornar a l’ajuntament, sinó tenir-hi una rellevant presència com per determinar la composició del futur equip de govern».
Segons el PSC, «si una cosa s’ha comprovat de l’actual mandat, és la manca d’iniciatives, i propostes innovadores i de progrés». La candidatura que s’està formant, afirmen, «està treballant en múltiples propostes que seran presentades, com autèntica alternativa, a l’equip de govern conservador, de Sant Fruitós».
