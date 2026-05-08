Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaEntrades Festival CaminsAtrapa'm si potsVivariVisita del PapaHantavirusRec.0
instagramlinkedin

El PSC presenta una nova candidata per retornar a l’Ajuntament de Sant Fruitós

Eva Torres Santiago és l’escollida per encapçalar la llista dels socialistes a les eleccions municipal del 2027

Eva Torres Santiago (dreta) amb la consellera Núria Parlon

Eva Torres Santiago (dreta) amb la consellera Núria Parlon / PSC

David Bricollé

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Agrupació Socialista de Sant Fruitós de Bages ha escollit per unanimitat Eva Torres Santiago com a cap de llista per a les eleccions municipals de l’any que ve. Una cara nova amb la qual el PSC confia poder retornar al consistori santfruitosenc, d’on va quedar sense representació després dels comicis del 2023.

Segons ha detallat el partit, la nova cap de llista és militant, de llarga trajectòria i havia format part de l’anterior candidatura, tot i que en aquell cas figurava en el tercer lloc en una llista que va encapçalar, també per primer cop, Albert Bosch.

Eva Torres de 50 anys, és administrativa en una empresa de logística, i afirma que està «formada i preparada per encapçalar una llista que compaginarà experiència i noves incorporacions».

El partit remarca que aquest mandat sense presència al consistori «ha servit per preparar el partit i la candidatura per al gran objectiu de no solament retornar a l’ajuntament, sinó tenir-hi una rellevant presència com per determinar la composició del futur equip de govern».

Notícies relacionades

Segons el PSC, «si una cosa s’ha comprovat de l’actual mandat, és la manca d’iniciatives, i propostes innovadores i de progrés». La candidatura que s’està formant, afirmen, «està treballant en múltiples propostes que seran presentades, com autèntica alternativa, a l’equip de govern conservador, de Sant Fruitós».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  2. Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
  3. Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
  4. El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
  5. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  6. Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
  7. Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
  8. «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»

El PSC presenta una nova candidata per retornar a l’Ajuntament de Sant Fruitós

El PSC presenta una nova candidata per retornar a l’Ajuntament de Sant Fruitós

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell

Tallada l’R8 pel descarrilament d’un tren de mercaderies entre Cerdanyola UAB i Martorell

La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi

La Ruta de la DO Pla de Bages activa el passaport que premia els clients amb ampolles de vi

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Condemnada una banda albanesa que tenia una gran plantació de marihuana a Sallent i una xarxa immobiliària vinculada a Igualada

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife

Els hotelers demanen "tranquil·litat" amb el brot d'hantavirus al "MV Hondius" i descarten cancel·lacions massives a Tenerife

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

La ciutat europea amb les millors fonts d'aigua potable és a Catalunya: ideal per visitar a l'estiu

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Alerta científica: l’Antàrtida es fon més ràpid de l’esperat i amenaça de pujar més el nivell del mar

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa

Més de la meitat dels 23 residents que ara acaben la formació a Althaia treballaran a Manresa
Tracking Pixel Contents